Deutsche Andrea Büttner für Turner-Preis nominiert

Neben Rosalind Nashashibi, Hurvin Anderson und Lubaina Himid

London – Die deutsche Künstlerin Andrea Büttner hat es in die Endauswahl des renommierten britischen Turner-Preises geschafft. Büttner überzeugte die internationale Jury mit ihrem Portfolio an Skulpturen, Gemälden und Filmen, mit denen sie die Grenzen des Körpers thematisiert. Die gebürtige Stuttgarterin (Jahrgang 1972) studierte in Berlin, sie lebt und arbeitet in London und Frankfurt/Main.

Erst ein Deutscher – Wolfgang Tillmans – hat den Turner-Preis bekommen. Neben Büttner nominierte die Jury mit Hurvin Anderson und Lubaina Himid zwei Künstler, die über 50 Jahre alt sind, was ein Novum darstellt. Bis zum vergangenen Jahr galt die Altersgrenze von 50. Die Organisatoren änderten diese Regelung, um auch die Leistung von Künstlern zu würdigen, die erst spät ihren Durchbruch schaffen. Die vierte Kandidatin auf der Shortlist ist die Filmkünstlerin Rosalind Nashashibi, wie die Jury am Mittwoch mitteilte.

Der 1984 ins Leben gerufene und nach dem Maler William Turner benannte Preis gilt als wichtigste britische Auszeichnung für moderne Kunst. Geehrt werden Künstler, die in Großbritannien geboren wurden, dort leben oder arbeiten. Der Preisträger erhält 25.000 Pfund (knapp 30.000 Euro). (APA, 3.5.2017)