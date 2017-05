Türkei: Wikipedia bis zu Umsetzung von Justizbeschluss blockiert

Behörde: Online-Lexikon muss beanstandete Seiten ändern

Wikipedia wird in der Türkei laut den Behörden so lange blockiert bleiben, bis es einen Beschluss der türkischen Justiz befolgt. "Es ist unmöglich, den Zugang zu Wikipedia freizugeben, solange die Entscheidungen der Justiz nicht befolgt werden", so der Leiter der türkischen Behörde für Informations- und Kommunikationstechnologie, Omer Fatih Sayan, am Mittwoch der Zeitung "Hürriyet".

Die Behörde hatte am Samstag den Zugang zu dem Online-Lexikon per Verwaltungsanordnung blockiert. Am Montag wurde die Blockade von einem Gericht bestätigt. Medienberichten zufolge wurde Wikipedia gesperrt, weil es Aufforderungen nicht befolgt hatte, in seiner englischen Version Einträge zu ändern, die der Türkei Unterstützung von Terrororganisationen vorwerfen.

Ausladung

Der Wikipedia-Gründer James Wales wurde am Dienstag von einem Urbanismus-Kongress in Istanbul ausgeladen, an dem er Mitte Mai teilnehmen wollte. Wales hatte zuvor den freien Zugang zu Informationen als "grundlegendes Menschenrecht" bezeichnet. Laut "Hürriyet" hat die Wikimedia-Stiftung Einspruch gegen den Gerichtsbeschluss zur Sperrung der Seite eingelegt.

Die türkische Regierung steht seit langem wegen der Einschränkung der Presse- und Meinungsfreiheit in der Kritik. Zum Internationalen Tag der Pressefreiheit am Mittwoch erinnerten türkische Medienvertreter an mehreren Orten in Istanbul an ihre inhaftierten Kollegen und hielten Plakate mit der Aufschrift "Journalismus ist kein Verbrechen" hoch.

149 Journalisten inhaftiert

Derzeit sind in der Türkei 149 Journalisten inhaftiert, darunter der deutsch-türkische "Welt"-Korrespondent Deniz Yücel. Ihnen werden zumeist Propaganda für die verbotene Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) oder Verbindungen zur Bewegung des islamischen Predigers Fethullah Gülen vorgeworfen, die für den gescheiterten Militärputsch im vergangenen Juli verantwortlich gemacht wird. (APA, 3.5. 2017)