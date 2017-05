62. Song Contest: Was der ORF zu Kiew plant

Fernsehen, Radio und Teletext widmen sich kommende Woche dem Musikevent

Wien/Kiew – Schon in den Tagen bis zum Finale am 13. Mai haben die verschiedensten ORF-Formate – von den "Seitenblicken" über "Guten Morgen Österreich" bis zum "Weltjournal" – immer wieder ESC-Themen im Angebot. Der Abend am 1. Halbfinaltag (9. Mai) startet dann um 20.15 Uhr auf ORF eins mit dem bereits eingeführten Format "Mr. Song Contest proudly presents". Dabei erzählt ESC-Veteran Andi Knoll über seine persönlichen Favoriten der ersten Wettbewerbsrunde und stellt die Gastgeberstadt Kiew vor. Ab 21 Uhr wird dann live das Semifinale übertragen.

2. Halbfinaltag am 11. Mai

Auch der 2. Halbfinaltag am 11. Mai, an dem sich Österreichs Kandidat Nathan Trent um ein Finalticket im Rennen ist, startet wieder um 20.15 Uhr mit "Mr. Song Contest proudly presents". Diesesmal spricht Andi Knoll mit dem heimischen Kandidaten über den Abend, der dann um 21 Uhr mit der Liveübertragung aus Kiew startet.

Ein letztes Mal tritt dann darf Knoll am 13. Mai vors Fernsehpublikum, wenn es am Finaltag wieder ab 20.15 Uhr heißt "Mr. Song Contest proudly presents", bevor die große Finalshow ab 21 Uhr startet. Direkt nach dem Finale ist dann eine eigene "ZiB 24 spezial" vorgesehen.

Tweets während TV-Übertragungen

Fürs Radio ist wieder Ö3-Experte Clemens Stadlbauer im Einsatz, der live aus Kiew berichten wird und seine Eindrücke und Erlebnisse täglich in seinem Ö3-Song-Contest-Blog schildert. Überdies gibt es auf news.orf.at/ einen Liveticker zum Geschehen bei den Semifinals und dem Finale, während in der ORF-TVthek Livestreams und ein Themenschwerpunkt on demand bereitstehen.

Und wer lieber selbst schreibt, kann unter #ESCORF twittern. Kommentare werden dann im ORF-Teletext eingespielt und können auf Wunsch während der TV-Übertragungen eingeblendet werden. (APA, 3.5.2017)