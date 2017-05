"Elegie für junge Liebende": Operngipfel der Konflikte

Hans Werner Henzes Oper im Theater an der Wien

Wien – Der egozentrische Dichter, Gregor Mittenhofer, ist nicht unentwegt präsent auf der Bühne des Theaters an der Wien. Dennoch ist seine Allgegenwart spürbar: Das Spiel mit räumlichen Dimensionen, das Bühnenbildnerin Es Devlin bei Henzes "Elegie für junge Liebende" veranstaltet, lässt all jene Gegenstände, die den Schreibtisch des Dichters bevölkern, zum weißen "Bühnengebirge" wuchern, in dem sich das Schicksal aller Figuren entscheidet.

Unter der riesigen Tischlampe vermittelt Hilda Mack (grandios intensiv Laura Aikin) ihre poetisch-wahnhaften Visionen. Auch schwelgt sie – auf einem Torso krabbelnd – in Erinnerungen an ihren verschollenen Geliebten. Auch die Schreibmaschine wird hier allerdings zum "Mount Mittenhofer", auf dem selbst dem Dichter (profund Johan Reuter) schwindelig wird. Sicher fühlt sich dieser Star eher auf dem Bücherberg, wo auch jenes Bett steht, in dem er sich mit der jungen Dame, Elisabeth (glänzende Höhen: Anna Lucia Richter), vergnügen wird.

Delikates Kammerspiel

Es ergibt dies alles also ein elegantes, surreales Ambiente, in das Regisseur Keith Warrner seine präzise Studie zu einem seine Umwelt inspirativ ausnutzenden Despoten des lyrischen Wortes postiert. In einem delikaten Kammerspiel der Gesten und Gefühle schildert er den tragisch endenden Krieg zwischen Kunst und Leben, dessen Opfer Elisabeth und Toni (kultiviert Paul Schweinester) werden.

Die interessante Inszenierung dieser Henze-Oper aus 1961 hat also nicht nur optischen Reiz. Sie lebt auch und besonders von der in jeder Hinsicht differenzierten und packenden Umsetzung durch das Ensemble. Besonders auch Angelika Kirchschlager (als Lina) und Martin Winkler (als Dr. Reischmann) tauchen tief in die Wesensschichten ihrer Figuren ein. Die Wiener Symphoniker unter Marc Albrecht schließlich sind dem Ganzen ein schillernder Partner, der die schummrige Poesie der Partitur wie auch deren brutale Ausbrüche eindringlich und doch kultiviert transportiert. Großer Applaus. (Ljubiša Tošic, 3.5.2017)