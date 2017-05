Bildungsreform: Androsch gegen "Verwässerung"

Von "beachtlicher Reform" sei nichts mehr übrig, klagt Hannes Androsch. Ex-Rechnungshof-Chef Josef Moser sieht weiter ein "Kompetenz-Wirrwarr"

Wien – Der Initiator des Bildungsvolksbegehrens (2011), Hannes Androsch, lässt kein gutes Haar am aktuellen Entwurf des Schulautonomiepakets. Mit den darin eingeflossenen Kompromissen sei die ursprünglich "beachtliche Reform" nun "bis zur Unkenntlichkeit verwässert worden", sagte Androsch am Mittwoch.

Auch der Befund von Ex-Rechnungshof-Chef Josef Moser, derzeit Präsident des Wirtschaftsforschungsinstituts EcoAustria, fiel vernichtend aus: "Viele Köche verderben den Brei", sagte er. Durch die Verhandlungen mit den verschiedensten Interessengruppen sei zum Teil das Gegenteil der ursprünglichen Bekenntnisse herausgekommen: Die Kompetenzen seien weiter verflochten statt entflochten worden, die Zuständigkeiten nicht zusammengeführt, sondern weiter zersplittert und die Regulierungsdichte aus- statt abgebaut worden. Das Resultat: "Wir haben weiter ein Kompetenz-Wirrwarr", konstatierte Moser.

Nach wie vor seien im Schulwesen Bund, Länder und Gemeinden eingebunden, trotz der Schulcluster solle es weiter Schulsprengel geben. Auch die neuen Bildungsdirektionen wären ein Rückschritt. Moser: "Derzeit ist wenigstens der Landesschulrat eine unmittelbare Bundesbehörde." Die als gemischte Bund-Länder-Behörde eingerichteten Bildungsdirektionen gingen dagegen weg von klaren Zuständigkeiten.

"Nicht einmal mehr in homöopathischen Dosen"

Auch Buchautor und Ex-"Kurier"-Schüleranwalt Andreas Salcher kritisierte das Abrücken von den ursprünglichen Vorhaben. "Was 2015 angekündigt wurde, ist nicht einmal mehr in homöopathischen Dosen erkennbar." Sämtliche systemverändernde Elemente wie eine verpflichtende laufende Lehrerfortbildung am Standort, die unabhängige Bestellung von Direktoren sowie Einstellung und Kündigung von Lehrern durch den Schulleiter seien nicht mehr enthalten. "Die Führung einer Schule muss mindestens so gefährlich sein wie die eines Atomkraftwerks", spottete Salcher angesichts des Entwurfs. "Für jedes Element der Autonomie gibt es 17 Absicherungen." Außerdem seien das aktuelle Lehrerdienstrecht und Schulautonomie unvereinbar, für die Pädagogen brauche es ein selektives Aufnahmeverfahren samt ständiger Weiterbildung und leistungsorientierter Bezahlung.

Sowohl Androsch als auch Salcher urgierten ein Abgehen von der unbedingten Aufrechterhaltung kleiner Schulstandorte. Man könne nicht gleichzeitig 2000 Schulen mit weniger als 100 Schülern aufrechterhalten und neue Schulen in den wachsenden Ballungsräumen bauen, meinte Salcher. (APA, 3.5.2017)