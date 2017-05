"Soz-Art"-Broschüre entzweit SPÖ und ÖVP

Rund um den Ministerrat setzte es eine spitze Bemerkung nach der anderen und gegenseitige Schuldzuweisungen

Wien – Rund um den Ministerrat am Mittwoch jagte eine spitze Bemerkung die nächste. Anlass: Die Broschüre aus der ÖVP-Zentrale im Sowjetstil, in der die von Kanzler und SPÖ-Chef Christian Kern vorgesehenen Reformen für die Mittelschicht und eine mögliche rot-grüne Koalition – mit Hammer und Sichel illustriert – verrissen werden.

Sozialminister Alois Stöger (SPÖ) pochte vor der wöchentlichen Regierungssitzung mit Verweis auf die hohe Arbeitslosigkeit unter älteren Menschen auf die Umsetzung der "Aktion 20.000" – und erklärte: "Ich wäre froh, wenn die ÖVP die Energie dorthin legen würde", anstatt Broschüren zu schreiben. Nachsatz: Die SPÖ wolle jedenfalls bis Herbst 2018 arbeiten. Und es gebe – bis auf einige Grüppchen – in der ÖVP auch "Vernünftige, mit denen man arbeiten kann". In Richtung der schwarzen Parteizentrale erklärte er: Dort "haben manche zu viel Zeit". Spott kam von Infrastrukturminister Jörg Leichtfried (SPÖ): "Die Spindoktoren in der Lichtenfelsgasse haben sich selbst überdribbelt", meinte er.

orf

Die ÖVP-Regierungsriege wich den Mikrofonen der Journalisten lieber aus – stattdessen wurde Klubchef Reinhold Lopatka vorgeschickt, der jegliche Wahlkampfmethoden seiner Partei in Abrede stellte, denn: "Wahlkampf sieht anders aus." Doch wortreich nutzte er die Gelegenheit, um das rot-grüne Wien zu kritisieren – dazu deklinierte Lopatka Zahlen zum hohen Schuldenstand der Bundeshauptstadt herunter, ebenso zu den explodierenden Kosten der Mindestsicherung.

Lopatka attackiert rot-grünes Wien



Was das alles mit der Kern-Broschüre zu tun habe? Der ÖVP-Klubchef: Der Kanzler trage "auch für Wien eine Verantwortung" – und der SPÖ-Chef könne ja nicht so tun, als habe er damit nichts zu tun. Er halte es jedenfalls für richtig aufzuzeigen, "dass Rot-Grün nicht in eine gute Zukunft führt", denn: "Mein Punkt ist der: Rot-Grün ist nicht gut – weder in Wien noch im Bund."

Nach dem Ministerrat wollte SPÖ-Regierungskoordinator Thomas Drozda die umstrittene Funktionärsfibel, die auch in schwarzen Ländern wie Vorarlberg und Oberösterreich für Ablehnung sorgt, nicht näher kommentieren. Aber so viel war ihm zu entlocken: "Als Kulturminister muss ich sagen, das Cover ist ein interessantes Beispiel für Soz-Art." Hintergrund: Die Kunstrichtung Soz-Art entstand Anfang der 1970er-Jahre – und gilt als sowjetisches Pendant zur Pop-Art. Zur Koalitionsarbeit betonte Drozda, "alles" sei "hilfreich, was die Sacharbeit in den Mittelpunkt stellt".

ÖVP-Regierungskoordinator und Staatssekretär Harald Mahrer erklärte hingegen, dass er die Aufregung über die Broschüre nicht versteht. Immerhin habe die rote Parteizentrale offen ihre Präferenz für eine rot-grün-pinke Koalition geäußert – und da habe es auch eine gewisse Enttäuschung "von unserer Seite" gegeben. Außerdem sei es in einer Demokratie normal, Parteipolitik zu machen. Drozdas Einwand dazu: "Da machen die einen einen Plan A und die anderen Broschüren!"

Drei für April angekündigte große Reformvorhaben der Regierung stecken übrigens fest. Zwar hat der Ministerrat am Mittwoch neben einer Strafgesetznovelle gegen Reichsbürger die Grundlagen eines Förderprogramms unter dem Titel "Beschäftigungsbonus" für neue Jobs auf den Weg gebracht. Bei der Abfederung der kalten Progression, der Forschungsprämie und der "Aktion 20.000" muss Drozda aber weiterhin auf einen Beschluss in der kommenden Woche hoffen. (Nina Weißensteiner, 3.5.2016)