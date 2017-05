Das Quiz zum Eurovision Song Contest: Was wissen Sie über den ESC?

Douze points, Trickkleider, Abba – testen Sie Ihr Wissen zum Gesangsspektakel

Es sind die musikalischen "Hunger Games": Mehr als 40 Länder schicken ihren "besten" Song in ein Rennen, in dem sich Nachbarstaaten entweder Punkte zuschieben oder aufgrund politischer Querelen mit null Punkten abstrafen. In dem die vielleicht schlimmsten Kleider vor mehr als 200 Millionen Zuschauern präsentiert werden und wo eher "Trash sells" statt "Sex sells" gilt. Und ja, gesungen wird auch noch.

Der Eurovision Song Contest ist für manche das größte Musikereignis der Welt und war seit der Premiere 1956 für ein paar handverlesene Interpreten sogar Sprungbrett für eine Weltkarriere: Abba, Céline Dion oder Bucks Fizz konnten nach ihren Siegen das Momentum nutzen. Und zahlreiche Songs sind zu regelrechten Klassikern geworden, mit oder ohne die berühmt-berüchtigten "douze points".

Grand Quiz

Der Gesangswettbewerb ist eine Fundgrube für Trivialwissen, wie das Buch "The Very Best of Song Contest" beweist: Hätten Sie gewusst, dass Luxemburg das erste Land war, das null Punkte erhalten hat, oder dass Österreich noch nie einen Salzburger zum Gesangswettbewerb geschickt hat?

Was wissen Sie über den Eurovision Song Contest? Raten Sie sich durch mehr als 60 Jahre politische Skandale, musikalische Misstöne und modische Fauxpas. (Kevin Recher, 9.5.2017)