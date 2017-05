Fahrer-Vereinigung kritisiert neue Abfahrts-Wertung im Giro

Zeitnehmung bei zehn Abfahrten – 5.000 Euro für Gesamtsieger der Bolzerei

Alghero – Der Giro d'Italia wartet bei seiner 100. Auflage mit einer Neuerung auf. In der am Freitag auf Sardinien beginnenden Radrundfahrt werden auf zehn Abfahrten die Zeiten gestoppt, der Gesamtsieger erhält mit 5.000 Euro genauso viel wie der Gewinner der Bergwertung. Die Fahrer-Vereinigung kritisiert das Gebolze. Dieser Bewerb sei "gefährlich und unverantwortlich", meinte deren Direktor Michael Carcaise.

Die Veranstalter haben zehn Abschnitte zwischen der 8. und 20. Etappe ausgewählt, auf denen die Abfahrtszeiten gestoppt werden. Darunter befinden sich Abfahrten von Pässen wie Stilfser Joch, Tonale-Pass, Pordoijoch und Monte Grappa. Die jeweils fünf Schnellsten bekommen Punkte und auf dieser Basis wird auch der Gesamtsieger gekürt.

Auch mehrere Profis haben sich in sozialen Netzwerken sehr kritisch geäußert. "Es ist nicht so lange her, dass wir unseren Freund und Kollegen Wouter Weylandt bei einem Abfahrtssturz verloren haben. Soll das wieder passieren? Nein!!!", schrieb der Deutsche Marcus Burghardt auf Twitter. (APA, 3.5.2017)