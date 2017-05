"einfach informiert": Neue Zeitung in leicht verständlicher Sprache

Richtet sich an Menschen mit Leseschwäche und Personen, die gerade die deutsche Sprache lernen

Innsbruck – In Tirol wurde eine Zeitung in leicht verständlicher Sprache gestartet: "einfach informiert" erscheint alle zwei Monate und kann österreichweit abonniert werden, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung. Content in "einfacher Sprache" richtet sich im Sinne barrierefreier Kommunikation an Menschen mit Leseschwäche und an Personen, die gerade die deutsche Sprache lernen. Herausgegeben wird das Medium von Brigitta Hochfilzer, Rainer Hammerle und Norbert Weber. (APA, 3.5.2017)