Norwegischer Milliardär trennt sich vom Löwenanteil seines Vermögens

Unternehmer Kjell Inge Rokke baut mit WWF ein Forschungsschiff, das Müll aufsaugen und schadstofffrei verbrennen kann

Oslo – Der norwegische Milliardär Kjell Inge Rokke (58) will einen Großteil seines Vermögens an die Gesellschaft zurückgeben und gleichzeitig etwas für die Umwelt tun. Mit der Umweltschutzorganisation WWF lässt er ein Forschungsschiff bauen, das Müll vom Meeresboden aufsaugen und schadstofffrei verbrennen kann, sagte der zehntreichste Mann Norwegens der Zeitung "Aftenposten" in einem seltenen Interview.

Von dem Schiff aus sollen Messungen in der Atmosphäre, 6.000 Meter tief im Meer und 20 Meter unter dem Meeresboden vorgenommen werden können. Die Kosten sind unbekannt, aber Rokke will alles zahlen, auch die Mannschaft. "Das Meer hat mir große Möglichkeiten gegeben und dafür bin ich dankbar", sagte Rokke, der als Fischer begann und heute Hauptaktionär des industriellen Investmentunternehmens Aker ist. (APA, 3.5.2017)