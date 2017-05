Helene Fischer kommt 2018 auch ins Wiener Happel-Stadion

Fünf Stadthallen-Shows nicht genug – Vorverkauf für das Konzert am 11. Juli startet am Sonntag

Wien – Helene Fischer spielt gerne mit Superlativen. Die derzeit amtierende Königen des deutschsprachigen Schlagers setzt dabei nicht nur einen Charterfolg hinter den anderen, sondern ist auch im Livegeschäft ziemlich umtriebig. Für die heimischen Fans bedeutet das: Neben den fünf Stadthallen-Shows in Wien von 13. bis 18. Februar 2018 macht sie kommendes Jahr auch im Ernst-Happel-Stadion Halt.

helenefischervevo

Dort wird am 11. Juli 2018 ein großes Open-Air-Konzert über die Bühne gehen, teilte der Veranstalter am Mittwoch mit. Der Vorverkauf für den Auftritt beginnt am Sonntag (7. Mai) um 10 Uhr. Nur wenige Tage später gibt es auch neues Material der Sängerin: Ihr schlicht "Helene Fischer" betiteltes Album erscheint am 12. Mai und ist der Nachfolger des höchst erfolgreichen "Farbenspiel" (2013). (APA, 3.5.2017)