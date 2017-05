Elternhaus prägt weiterhin den Bildungsweg

Zwar hat sich laut Statistik Austria das Bildungsniveau in den letzten Jahren erhöht, nach wie vor aber wird Bildung von Eltern vererbt

Die Zentralmatura hat bereits begonnen, und mit hoher Wahrscheinlichkeit haben die Eltern der Maturantinnen und Maturanten selbst ebenfalls einen Maturaabschluss. Denn Bildung wird in Österreich nach wie vor vererbt. Zu diesem Ergebnis kommt auch die aktuelle Auswertung "Bildung in Zahlen" der Statistik Austria. "Der Bildungsaufstieg erfolgt in Österreich nur sehr langsam, es fehlt an Dynamik", sagte Konrad Pesendorfer, Generaldirektor der Statistik Austria, bei der Präsentation.

Von den 18- bis 20-jährigen Maturantinnen und Maturanten des Abschlussjahrgangs 2014/15 an allgemeinbildenden höheren Schulen (AHS) hatten 45,5 Prozent eine Mutter oder einen Vater mit Hochschul- oder Akademieabschluss. Bei weiteren 22,6 Prozent war eine Matura der höchste Bildungsabschluss im Elternhaus.

Eltern mit Matura

Unter den Maturantinnen und Maturanten an berufsbildenden höheren Schulen (BHS) finden sich zwar wesentlich mehr Personen, deren Eltern beide keine Matura haben, als unter den AHS-Maturierenden, doch auch die Eltern der 18- bis 20-jährigen BHS-Maturanten weisen einen deutlich höheren Bildungsstand auf als die Eltern der 18- bis 20-jährigen Gesamtbevölkerung.

Wenige Jugendliche, deren Eltern nur einen Pflichtschulabschluss haben, erwerben die Matura. Knapp vier Prozent der Maturantinnen und Maturanten, aber rund 13 Prozent der 18- bis 20-jährigen Bevölkerung haben Eltern mit höchstens Pflichtschulabschluss.

Bei den Hochschulen setzt sich diese Entwicklung fort. Gut 44 Prozent aller Erstsemestrigen an öffentlichen Universitäten und rund 32 Prozent aller Studienanfänger einer Fachhochschule haben laut Statistik Austria zumindest einen Elternteil mit Hochschulabschluss. Bei Maturanten liegt der Anteil derer, von denen zumindest ein Elternteil eine Hochschule abgeschlossen hat, bei 31,2 Prozent, während von allen 18- bis 20-Jährigen nur 16,7 Prozent zumindest einen Elternteil mit Hochschulabschluss haben.

Mobilität der Studierenden

International mobil sind hauptsächlich internationale Studierende. Bis zu 84 Prozent der deutschen Absolventen eines Humanmedizinstudiums an einer österreichischen Universität verlassen Österreich innerhalb der ersten drei Jahre nach Studienabschluss. Von den österreichischen Studierenden der Humanmedizin, die ihr Studium im Jahr 2010/11 abschlossen, verließen 8,4 Prozent Österreich innerhalb von drei Jahre nach Abschluss.

Knapp 70 Prozent der Absolventen aus anderen EU-Ländern und rund 60 Prozent aus Nicht-EU-Staaten haben ebenfalls innerhalb von drei Jahren nach Abschluss des Humanmedizinstudiums Österreich wieder verlassen. Doch nicht nur Mediziner, auch Absolventen anderer Studienfächer verlassen nach Studienabschluss Österreich wieder. Auch Absolventen von agrawissenschaftlichen und veterinärwissenschaftlichen Studienrichtungen ziehen wieder weg.

Am schnellsten weg sind Personen, die ein Doktorat in der Tasche haben. Insgesamt 21,4 Prozent, die das Studienjahr 2010/11 mit einem Doktorabschluss beendeten, zog es ins Ausland, unter den Personen aus Nicht-EU-Ländern waren es sogar knapp 72 Prozent, die innerhalb von drei Jahren Österreich verlassen hatten, bei den österreichischen Abgängern waren es knapp acht Prozent. (ost, 3.5.2017)