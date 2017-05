Deutscher Arbeitsmarkt brummt

Dank florierender Konjunktur sank die Zahl der Arbeitslosen im April auf 2,569 Millionen. Damit sind um 175.000 Menschen weniger ohne Job als vor einem Jahr

Nürnberg/Berlin – Die anziehende Konjunktur bringt dem Jobmarkt in Deutschland eine kräftige Frühjahrsbelebung. Die Zahl der Arbeitslosen sank im April auf 2,569 Millionen und damit in etwa so stark wie für die Jahreszeit üblich, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Mittwoch in Nürnberg mitteilte. Das seien 93.000 weniger als im März und 175.000 weniger als vor einem Jahr. In den Vorjahren war die Arbeitslosenzahl im April durchschnittlich um 100.000 gesunken. Die Arbeitslosenquote fiel nun binnen Monatsfrist um 0,2 Prozentpunkte auf 5,8 Prozent. "Die gute Entwicklung am Arbeitsmarkt setzt sich damit fort", erklärte der neue BA-Chef Detlef Scheele. Die anhaltende Frühjahrsbelebung habe für Impulse gesorgt.

Unter Herausrechnung der jahreszeitlichen Schwankungen sank die Erwerbslosigkeit etwas stärker als erwartet. Saisonbereinigt errechnete die BA einen Rückgang um 15.000 im Monatsvergleich. Volkswirte hatten ein Minus von 12.000 erwartet. (APA, 3.5.2017)