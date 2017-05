Brexit-Minister: Zahlen keine 100 Milliarden Euro für EU-Austritt

Über die genauen Kosten, die auf Großbritannien zukommen, müsse noch gesprochen werden, sagte David Davis

London – Großbritannien zahlt nach den Worten von Brexit-Minister David Davis keine Rechnung über 100 Milliarden Euro für den Austritt aus der Europäischen Union. Über die genauen Kosten, die auf sein Land zukommen, müsse noch gesprochen werden, sagte Davis am Mittwoch dem Sender ITV. Die britische Regierung habe noch keine Forderung erhalten.

Zuvor hatte die "Financial Times" über eine Summe von brutto 100 Milliarden Euro berichtet, welche die EU der Regierung in London in Rechnung stellen könnte. Das Blatt berief sich dabei auf eigene Berechnungen, die auf höhere Forderungen aus Deutschland und Frankreich zurückgingen.

Barnier legt Empfehlungen vor

Von EU-Chefunterhändler Michel Barnier wird indes erwartet, dass er am Mittwoch zu Mittag in Brüssel über die Vorbereitungen der EU-Kommission für die Brexit-Verhandlungen mit Großbritannien berichtet. Dabei spricht er erstmals über den Entwurf für sein Mandat. Dieses baut auf den Leitlinien auf, die die EU-Staats- und Regierungschefs am Wochenende bei einem Sondergipfel gebilligt haben.

Zentraler Punkt ist, in einer ersten Verhandlungsphase nur über die Bedingungen des eigentlichen EU-Austritts des Vereinigten Königreichs zu sprechen. Dabei geht es um Garantien für die 3,2 Millionen EU-Bürger in Großbritannien und Zusagen für britische Finanzverpflichtungen gegenüber der Europäischen Union. Beides will die EU klären, bevor die künftige Partnerschaft mit Großbritannien auf die Tagesordnung kommt.

Die britische Regierung ist gegen diese Abfolge und will von Anfang an auch über ein Freihandelsabkommen für die Zeit nach dem Brexit sprechen. Barniers Verhandlungsmandat soll am 22. Mai von den EU-Mitgliedsstaaten beschlossen werden. Die Gespräche mit London beginnen nach der britischen Parlamentswahl am 8. Juni. Gut einen Monat vor der Neuwahl ist in der Nacht auf Mittwoch das Parlament in London aufgelöst worden. (APA, 3.5.2017)