Mindestens acht Tote bei Anschlag in Kabul

28 Menschen verletzt, darunter drei US-Soldaten – IS reklamiert Anschlag für sich

Kabul – Bei einem Bombenanschlag im dichten Morgenverkehr der afghanischen Hauptstadt Kabul sind Behördenangaben zufolge mindestens acht Zivilisten getötet worden. Mindestens 28 Menschen wurden verletzt. Ein Sprecher des Innenministeriums erklärte, der Anschlag habe sich gegen einen internationalen Militärkonvoi gerichtet.

Nach Angaben eines Sprechers der US-Streitkräfte und der Nato-Mission Resolute Support, Bill Salvin, befinden sich drei US-Soldaten unter den Verletzten. Die gepanzerten Fahrzeuge seien mit einer am Straßenrand verborgenen Bombe angegriffen worden. Sie hätten aber selbstständig zur Basis zurückkehren können.



Nahe US-Botschaft und oberstem Gericht

Der Anschlag ereignete sich um kurz nach 8 Uhr (Ortszeit) nahe der US-Botschaft und dem belebten Verkehrsknotenpunkt um den Massud-Platz. Zu dieser Zeit waren in diesem Teil der Stadt Tausende Menschen auf dem Weg zur Arbeit, vor allem zu Regierungsinstitutionen. In der Nähe liegen der oberste Gerichtshof des Landes und mehrere Ministerien.

Die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) reklamiert den Anschlag für sich. In einer über das IS-Sprachrohr Amaq veröffentlichten Meldung heißt es unter Berufung auf eine "Sicherheitsquelle", dass ein "Märtyrer" des "Islamischen Staates" seinen mit Sprengstoff beladenen Wagen gegen eine Kolonne der US-Streitkräfte nahe der US-Botschaft in Kabul gezündet habe. Resolute Support hingegen berichtete, Ursache der Explosion sei ein am Straßenrand verborgener Sprengsatz gewesen.

Der IS hat in Kabul seit Jahresbeginn bereits mehrere große Anschläge begangen und dabei hunderte Zivilisten getötet und verletzt. Im jüngst veröffentlichten Uno-Bericht zu den zivilen Opfern des Krieges hieß es, die Hauptstadt verzeichne im ersten Quartal die höchste Zahl der Opfer von Selbstmordanschlägen und Bombenanschlägen. (APA, 3.5.2017)