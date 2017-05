GM will als erster Gewinn mit Elektroautos machen

General Motors will die Kosten senken. Die Kunden seien nicht bereit, für Stromer mehr zu bezahlen, der deutsche Konkurrent BMW stellt seine großen Werke auf Strom ein

Detroit – General Motors (GM) will der erste Autobauer sein, der mit Elektroautos Gewinn einfährt. Das US-Unternehmen arbeite daran, die Kosten für Elektrofahrzeuge zu senken und letztlich eine erschwingliche Version anzubieten, sagte der für Produktentwicklung zuständige Topmanager Mark Reuss am Montag.

Die Kunden würden gern auf Elektroautos umsteigen, seien aber nicht bereit, dafür Mehrkosten zu tragen. "Wir werden das erste Unternehmen sein, das mit Profit Elektroautos verkauft, die Menschen sich leisten können."

Reuss zufolge arbeiten Ingenieure von GM daran, das Gewicht von Batterien zu reduzieren und die Effizienz der Batterien zu steigern, da sich ein leichteres Auto mit weniger Energie bewegen lasse. "Das ist das Mantra bei der Produktentwicklung. Daran arbeiten alle unsere Ingenieure."

GM will die Produktion von Elektroautos massiv ausweiten, vor allem auf dem weltgrößten Automarkt in China. Allein dort sollen bis 2020 zehn verschiedene Elektromodelle auf den Markt kommen.

Teslas günstigeres Modell ante portas

Auch andere Autobauer wie BMW, Volkswagen, Ford und Tesla arbeiten an erschwinglicheren elektrisch betriebenen Modellen. Tesla will bekanntlich im Juli Model 3 im mittleren Preissegment an den Start bringen.

Auch Daimler-Entwicklungsvorstand Ola Källenius rechnet in den kommenden Jahren mit deutlich fallenden Preisen für Elektroautos. "Die Kosten werden sinken. In den nächsten fünf bis sieben Jahren werden wir Elektroautos deutlich preiswerter anbieten können", sagte Källenius jüngst der "Bild am Sonntag".

Zugleich werde die Reichweite steigen. Bis 2025 erwartet Daimler demnach einen Anteil von Elektro-Fahrzeugen am Absatz des Konzerns von bis zu 25 Prozent.

Der Entwicklungsvorstand kündigte für spätestens 2019 die Vorstellung eines batteriebetriebenen Elektro-Mercedes mit einer Reichweite von 500 Kilometer an. Bis man ein Elektroauto mit einer Reichweite von 500 Kilometern für 10.000 Euro kaufen könne, werde es wahrscheinlich aber noch mehr als zehn Jahre dauern. Auch würden auch nach 2025 weiterhin Fahrzeuge mit modernen Verbrennungsmotoren für Mercedes noch eine wichtige Rolle spielen.

iNext soll aus Bayern kommen

BMW-Chef Harald Krüger sagte der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung", sein Unternehmen wolle bereits 2017 weltweit mehr als 100.000 Elelektroautos verkaufen. Das wären fast dreimal so viele, wie Anfang des Jahres insgesamt in Deutschland unterwegs waren. Bereits im ersten Quartal habe es 20.000 Verkäufe gegeben und die Modellpalette werde in den nächsten Monaten um weitere Fahrzeuge mit Plug-in-Hybrid erweitert, sagte Krüger.

Sein geplantes, autonom fahrendes Elektromobil "iNext" will BMW nach den Worten Krügers im bayerischen Dingolfing herstellen. Er sprach von einem "Bekenntnis zum Technologiestandort Deutschland".

Die EU-Kommission hat indes jüngst den Bau und Betrieb gemeinsamer Ladestationen für Elektroautos von BMW, Daimler, Ford und Porsche genehmigt. Die Wettbewerbshüter genehmigten die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens der vier Autobauer zu. Es soll eine öffentliche Lade-Infrastruktur für Elektrofahrzeuge in mehreren Mitgliedstaaten schaffen und betreiben.

Die Kommission kam bei ihrer Prüfung zu dem Schluss, dass die Zusammenarbeit keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken aufwerfe. Dafür sei ihr Einfluss auf den Wettbewerb am Markt zu gering. (APA/Reuters/red, 3.5.2017)