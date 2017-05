Putin und Trump wollen sich erstmals bei G-20-Konferenz treffen

Am 7. und 8. Juli in Hamburg – Präsidenten sprachen am Telefon über Syrien und Korea

Washington/Moskau – Kremlchef Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump wollen sich am Rande des G-20-Gipfels am 7. und 8. Juli in Hamburg zum ersten Mal treffen. Das teilte der Kreml in Moskau nach einem Telefonat der beiden am Dienstagabend mit.

Die Staatschefs hätten sich für eine Begegnung im Anschluss an den Gipfel der wichtigen Industrie- und Schwellenländer ausgesprochen, hieß es in der Mitteilung des Kremls weiter. Sie hätten in dem Telefonat auch über die Konflikte in Syrien und auf der koreanischen Halbinsel beraten, hieß es weiter. (APA, 2.5.2017)