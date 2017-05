EM-Quali: Der große Brocken Spanien

Nationalteam trifft am Mittwoch in Innsbruck auf den Ex-Weltmeister

Innsbruck – Auf Österreichs Handball-Nationalteam der Männer wartet in der EM-Qualifikation am Mittwoch in Innsbruck (20.25 Uhr/live ORF Sport +) ein großes Kaliber. Vize-Europameister Spanien kommt mit sieben Weltmeistern von 2013 nach Tirol. Am Samstag folgt in Leon (20.00) das zweite Duell.

Die Spanier haben ihre bisherigen Duelle mit Bosnien-Herzegowina und Finnland klar für sich entschieden und führen die Gruppe 3 an. "Das ist eine Riesenmannschaft, kein Wunder, dass sie bereits zweimal Weltmeister geworden sind", sagte Teamchef Patrekur Johannesson. Der Isländer schickt gegen den Favoriten Thomas Bauer als Kapitän auf das Parkett, der erneut den verletzten Max Hermann vertritt. "Thomas ist ein Führungsspieler, er ist schon lange dabei und die Spieler hören auf ihn", begründete Johannesson seine Wahl.

Innsbruck war früher schon ein guter Boden für das Nationalteam. Dort hatte sich die ÖHB-Auswahl 2013 mit einem Sieg gegen Russland erstmals aus eigener Kraft für eine EM qualifiziert, 2008 war ein damals sensationeller Erfolg über Deutschland gelungen.

Im Juni folgen die entscheidenden Partien um einen Platz bei der Endrunde vom 12. bis 28. Jänner 2018 in Kroatien. Die beiden bestplatzierten Teams einer Gruppe kommen fix weiter, zudem auch der beste Dritte. Gegen Finnland hatte es für Österreich in der ersten Begegnung eine Heimniederlage gesetzt, in Bosnien-Herzegowina siegte das Team. (APA, red, 2.5. 2017)