Ex-Lustenauer Hofbauer polnischer Cupsieger

26-Jähriger holte mit Arka Gdynia gleich im ersten Jahr einen Titel

Warschau – Erste Saison in bei Arka Gdynia, erster Titel für Dominik Hofbauer: die Mannschaft des 26-jährigen Niederösterreichers behielt am Dienstag im polnischen Cup-Finale gegen Lech Posen die Oberhand. Alle Treffer beim 2:1-Erfolg vor 43.760 Zuschauern in Warschau fielen erst in der Verlängerung. Hofbauer wurde in der 82. Minute eingewechselt.

Der Mittelfeldspieler hat sich nach seinem Wechsel von Altach im September 2016 in Polen etabliert. In 27 Pflichtspielen, 15 davon über die volle Distanz, brachte er es auf vier Tore und drei Assists. Im Vergleich zum Cup läuft es für den den Verein aus der Hafenstadt in der Meisterschaft aber nicht nach Wunsch. In der Ekstraklasa musste Gdynia in das Abstiegs-Playoff und liegt dort sechs Spiele vor dem Saisonende nur einen Punkt vor der Abstiegszone. (APA, red, 2.5. 2017)