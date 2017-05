Virtuelle Währung Bilur will Bitcoin Konkurrenz machen

Preis des virtuellen Geldes ist an den Ölpreis gekoppelt

Eine neue virtuelle Währung namens Bilur will Bitcoin Konkurrenz machen. Das in London ansässige Finanzunternehmen R Fintech präsentierte in Genf das neue virtuelle Geld, das an den Ölpreis gekoppelt ist. Es handle sich um die erste virtuelle Währung mit einem "realen Wert", sagte Fintech-Chef Ignacio Ozcariz.

Gekoppelt an Brent

Die Firma setzte den Wert von einem Bilur bei 6,5 Barrel der Nordseesorte Brent fest, das entspricht derzeit 326 Euro. Während die Währung Bitcoin mittlerweile von Händlern weltweit als Zahlungsmittel akzeptiert wird, gilt das bei Bilur nicht.

Die Währung Bitcoin gibt es seit 2009. Hinter dem virtuellen Geld steckt der Gedanke, eine Währung zu schaffen, die unabhängig von Staaten, Zentralbanken und der Geldpolitik ist. Erfunden wurde sie unter dem Eindruck der Finanzkrise. (APA, 02.05.2017)