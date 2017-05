Salzburg-Talent Wallquist zu Hoffenheim-Nachwuchs

17-Jähriger schnupperte bei Liefering bereits Profi-Luft

Salzburg/Sinsheim – Benjamin Wallquist wechselt in den Nachwuchs des deutschen Fußball-Bundesligisten 1899 Hoffenheim. Der 17-jährige Innenverteidiger spielte zuletzt drei Jahre in der Akademie von Red Bull Salzburg. Im April absolvierte er seine ersten beiden Profieinsätze für den Zweitligisten FC Liefering.

Wallquist stammt aus Wien. Nach zwei Jahren bei der Admira wechselte er mit 14 in den Salzburg-Nachwuchs. Dort kam er im November auch in einem Spiel in der UEFA Youth League zum Einsatz, den der Salzburg-Nachwuchs am Ende bekanntlich gewinnen konnte. Für die U15- bis U17-Auswahlteams des ÖFB absolvierte der Abwehrspieler bisher 16 Partien – allesamt als Kapitän.

"Die Umstellung wird größer sein als damals der Wechsel von Wien nach Salzburg, aber ich bin sicher, mich hier schnell einzuleben", meinte Wallquist. "Ich bin zuversichtlich, das sich die Anpassungsprobleme in Grenzen halten." Mit U21-Teamspieler Stefan Posch findet sich ein weiterer junger Österreicher in Hoffenheim. Im Sommer Florian Grillitsch von Werder Bremen zum Tabellendritten. (APA, red, 2.5. 2017)