EU: Mitgliedstaaten sollen Online-Verwaltung ausbauen

EU-Kommission will Informationen, Verwaltungsverfahren und Hilfsangebote online bündeln

Wer innerhalb der Europäischen Union umziehen oder den Arbeitsplatz wechseln will, soll sich künftig besser über die jeweiligen Voraussetzungen im anderen Land informieren können. Die EU-Kommission plant eine neue Internet-Plattform, auf der Informationen, Verwaltungsverfahren und Hilfsangebote der einzelnen Länder gebündelt und mehrsprachig zugängig gemacht werden.

Suchmaschine

Das neue Internet-Portal diene in erster Linie als Suchmaschine, sagte eine Kommissionsbeamtin am Dienstag in Brüssel. Sie verlinke auf die Seiten der einzelnen Länder sowie der EU. Verbraucher und Unternehmer sollen so schneller ihr Fahrzeug anmelden, ihre Pension beantragen oder eine Firma gründen können.

Dafür sollen die Mitgliedstaaten ihre entsprechenden Online-Angebote ausbauen und in mehr Sprachen übersetzen. 13 grundlegende Verwaltungsverfahren sollen die EU-Staaten in Zukunft über das Internet anbieten. Sie alle müssen außer in der Landessprache in einer weiteren zugängig sein. In vielen EU-Ländern haben es Ausländer laut Kommissionsbeamtin noch sehr schwer, wenn sie Verwaltungsverfahren online abwickeln wollen. (APA, 2.5. 2017)