TV- und Radiotipps für Mittwoch, 3. Mai

Victoria, Wildes Neuseeland – Kampf ums Paradies, Raubkatzen, Weltjournal: Frankreich, Angels' Share – Ein Schluck für die Engel

18.30 MAGAZIN

Heute konkret: Teures Handy am Postweg verschwunden – wer haftet? Der Kunde eines Mobilfunkunternehmens schickte nach einer Falschbestellung ein 500 Euro teures Handy an den Anbieter retour. Doch dort kam das Gerät nie an. Wer haftet? Bis 18.51, ORF 2

19.45 REPORTAGE

Re: Ocupa Barcelona – Der Kampf um Wohnraum Spanien ist in Europa das Land mit den meisten Zwangsräumungen und mit den meisten leerstehenden Wohnungen. Eine Folge der Wirtschaftskrise und einer gigantischen Immobilienblase, die vor neun Jahren platzte. Bis 20.15, Arte

20.15 ATEMLOS DURCH DIE NACHT

Victoria (D 2015, Sebastian Schipper) Victoria (Laia Costa) begleitet vier Burschen durch die Berliner Nacht. "Sebastian Schippers Berlin-Drama ist ein Befreiungsschlag im deutschen Kino, umgesetzt als formales Experiment: In einer einzigen Einstellung erzählt er, wie sich ein beiläufiges Zusammentreffen von Jugendlichen zur Tragödie verkehrt", schrieb der Standard über den Film. Bis 22.25, Arte

vipmagazin

20.15 DOKUMENTATION

Terra Mater: Wildes Neuseeland – Kampf ums Paradies Das Neuseeland von heute ist nicht nur die Heimat von Kiwi und Kea, Weta und Wekaralle. Es ist auch die Heimat von Einwanderern wie Amseln und Buchfinken, Bachforellen und Mäusen aus Übersee. Und damit Schauplatz eines Kampfes um Leben und Überleben. Bis 21.15, Servus TV

21.15 TIERE

Raubkatzen – Eine faszinierende Tierfamilie (1/2) Von den Sibirischen Tigern zu den agilen, baumkletternden Ozelots: Katzen haben durch die Evolution unterschiedliche Formen, Farben und Größen angenommen. Momentan existieren 37 verschiedene Katzenarten, die im Dschungel, in den Bergen, in den Wüsten oder in der Savanne leben. Bis 22.10, Servus TV

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Frankreich – Macron, der Senkrechtstarter Der 39 Jahre junge frühere Wirtschaftsminister Emmanuel Macron hat gute Chancen, Frankreichs neuer Präsident zu werden. Laut Umfragen wird er die Rechtsextremistin Marine Le Pen bei der Stichwahl am 7. Mai schlagen. Für seine Kritiker ist der Mitte-links-Kandidat, der keine Partei im Rücken hat, ein Utopist ohne Programm, bei seinen Anhängern gilt er als ebenso charismatischer wie ambitionierter Senkrechtstarter. Bis 23.05, ORF 2

23.00 GEWALTORGIE

A History of Violence (USA/Kanada 2005, David Cronenberg) Cronenberg schickt zwei Unbekannte ins Kleinrestaurant. Der Besitzer will sie abwimmeln, am Ende gibt es Mord und Totschlag. Mit Viggo Mortensen, Ed Harris, William Hurt. Bis 0.35, SRF 2

23.05 REPORTAGE

Weltjournal +: Versailles – Frankreichs opulente Diplomatie Schloss Versailles in der gleichnamigen Nachbarstadt von Paris ist eine der prächtigsten Palastanlagen Europas und Synonym für Frankreichs Reichtum und Stärke, für Macht und Politik. Unter Ludwig XIV. im 17. Jahrhundert erbaut, war Versailles bis zur Französischen Revolution und darüber hinaus die Bühne, auf der sich die wechselvolle Geschichte der französischen Monarchie abspielte. Bis 23.50, ORF 2

23.30 SCHOTTISCHER WHISKY

Angels' Share – Ein Schluck für die Engel (GB/F/B/I 2012, Ken Loach) Nach einer Schlägerei wird Robbie (Paul Brannigan) zu gemeinnütziger Arbeit verurteilt. Er fasst einen waghalsigen Plan: In einer Destillerie in den Highlands soll ein Fass des teuersten Whiskys der Welt lagern. Nur ein paar Flaschen davon könnten ihm und seinen Freunden eine sorgenfreie Zukunft bescheren. Dafür gab es im Jahr 2012 bei den Filmfestspielen in Cannes den Preis der Jury. Bis 1.05, BR