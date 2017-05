Libysche Gegenspieler trafen sich erstmals wieder persönlich

Premier Sarraj und General Haftar in Abu Dhabi zusammengekommen

Tripolis – Bei einem symbolträchtigen Treffen haben die zwei größten Gegenspieler im libyschen Bürgerkrieg erstmals seit mehr als einem Jahr persönlich miteinander gesprochen.

Ministerpräsident Fajez al-Sarraj und der einflussreiche General Khalifa Haftar seien am Dienstag in Abu Dhabi zusammengekommen, teilte ein Sprecher der international anerkannten Regierung in Tripolis mit.

"Lösung finden"

"Das Treffen zielt darauf ab, eine Lösung für die politische und wirtschaftliche Krise des Landes zu finden", sagte Hassan al-Huni.

Das Gespräch kann als Zeichen für eine Annäherung der Konfliktparteien in dem zerrütteten Staat in Nordafrika gesehen werden. Laut Regierungskreisen könnte es bald eine Einigung geben. (APA, 2.5.2017)