"House of Cards": Erster Trailer zur neuen Staffel veröffentlicht

Die fünfte Staffel der Netflix-Serie ist in Österreich ab 30. Mai bei Sky zu sehen

Frank und Claire machen offenbar da weiter, wo sie aufgehört haben und was sie am besten können: Sie intrigieren und manipulieren, um ihre Macht zu zementieren. Zumindest lässt das der erste Trailer zur fünften Staffel von "House of Cards" rund um das Duo Kevin Spacey und Robin Wright erahnen, den Netflix jetzt veröffentlichte. Es sieht recht düster aus im Kampf um Macht und Einfluss – die Frage ist nur, für wen. Zu sehen sind die 13 Episoden der neuen Staffel ab 30. Mai.

netflix us & canada

In Österreich und Deutschland ist Sky im Besitz der Ausstrahlungsrechte. Der Sender präsentiert die neuen Folgen ab 30. Mai parallel zur US-Ausstrahlung wahlweise auf Deutsch oder Englisch über den Streamingdienst Sky Ticket. Am Abend des gleichen Tages erfolgt um 21.15 Uhr die wöchentliche Ausstrahlung auf Sky Atlantic mit jeweils zwei Episoden, ab 6. Juni dann dienstags bereits ab 20.15 Uhr.

Auf Netflix dürfte die fünfte Staffel von "House of Cards" ab Herbst verfügbar sein. (red, 2.5.2017)