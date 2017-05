Alitalia: Masseverwalter muss Entscheidungen treffen

Eine Übernahme der insolventen Fluglinie ist unwahrscheinlich, andere Airlines sind nur am Markt interessiert

Wien – Alitalia wird nach Bekanntgabe der Insolvenz unter Zwangsverwaltung eines Masseverwalters gestellt. Damit bleibt zwar vorerst das Management an Bord, allerdings dürfen Entscheidungen nur im Einvernehmen mit dem Masseverwalter getätigt werden. Dass sich ein Käufer für die marode italienische Airline findet, ist eher unwahrscheinlich. Die Lufthansa hat sich vor einige Jahren mit einer eigenen italienischen Gesellschaft zurückgezogen und aktuell auch abgewinkt.

Billigairlines wie Ryanair, Easyjet und Co wiederum würden keine traditionelle Airline mit ihrer höheren Kostenstruktur und den mächtigen Gewerkschaften übernehmen, sondern eigene Kapazitäten nach Italien verlagern.

Geld bei Buchung weg

Wien wird übrigens seit Oktober 2015 nicht mehr von Alitalia angeflogen. Für die Kunden – auch jene, die einen Weiterflug ab Italien direkt gebucht haben – stehen die Chancen schlecht, ihr Geld zurückzuerhalten. Denn der Flugpreis ist immer bei der Buchung fällig, die liegt aber oft Wochen oder Monate vor dem eigentlichen Flug. Die Passagiere gehören damit bei einer Insolvenz zwar zur Gruppe der Gläubiger, doch üblicherweise ist das Geld weg, und sie müssen sich auch um alternative Flüge kümmern und diese extra bezahlen.

Erfahrungsgemäß halten sich die Auswirkungen für die Passagiere langfristig in Grenzen, denn die Konkurrenz wird versuchen, die entstandenen Lücken zu füllen. Zuletzt war das 2012 in Ungarn und Spanien zu beobachten. Innerhalb weniger Wochen gingen damals im Jänner und Februar Malev (Ungarn) und Spanair pleite und stellten den Betrieb ein. Die ungarische Regierung befürchtete damals, dass das Land vom Luftverkehr abgeschieden werde. Doch es zeigte sich, dass vor allem Billigfluggesellschaften wie Wizz Air und Ryanair ihr Angebot stark ausbauten. Heute ist mit Wizz Air weiterhin eine ungarische Fluglinie Marktführer in Budapest.

Billigflieger sprangen ein

Spanair verschwand vom Markt, als Übernahmeverhandlungen mit Qatar scheiterten. Mittlerweile ist die Lücke an der Hauptbasis in Barcelona seit langem gefüllt: Die Billigfluglinie Vueling hat dort ein enges Streckennetz aufgebaut, hinzu kommen immer neue Langstrecken unter anderem von Level, dem Billigableger der International Airlines Group (IAG).

Angesichts der Größe von Alitalia dürfte die Abwicklung eine Weile dauern. Doch Konkurrenten wie Ryanair, die in Italien schon ein enorm dichtes Flugnetz aufgebaut hat, warten nur darauf, ihre Kapazitäten zu erweitern. (Claudia Ruff, 2.5.2017)