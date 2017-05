Britische Band hat Termine der nächsten Europatour bekanntgegeben

Wien – Nach der Wiederbelebung seiner Band Gorillaz mit dem neuen Album "Humanz" haben Damon Albarn und seine Comic-Kollegen nun auch neue Live-Termine bekannt gegeben. Neben Konzerten in der Heimat Großbritannien ist auch eine ausgedehnte Tour im restlichen Europa geplant. In Wien wird die Comicgruppe am 2. November 2017 in der Stadthalle aufspielen.

gorillaz

(red, 2.5.2017)