Wien sucht Musiker für Live-Gigs in U-Bahn-Stationen

Projekt "U-Bahn-Stars" startet im Juli am Westbahnhof. Es soll die Öffis "noch angenehmer und sicherer" machen, sagt Stadträtin Ulli Sima

Wien – Musiker, die ihre Karriere durch einen Auftritt im Wiener Untergrund fördern möchten, können sich ab sofort bewerben. Das teilten die Wiener Linien am Dienstag in einer Aussendung mit. Das Projekt "U-Bahn-Stars" wurde von Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) initiiert, um, wie es heißt, die öffentlichen Verkehrsmittel in Wien noch angenehmer und sicherer zu machen.

Zunächst wird ab 6. Juli die Station Westbahnhof live bespielt. Künstler können sich bis zum 28. Mai bewerben. "Ich hoffe, dass viele Talente mitmachen, um künftig vor dem tollsten Publikum der Welt, unseren Fahrgästen, zu spielen", wirbt Sima, auch in einem Video, um Einreichungen.

wiener linien

Im Vorfeld, so versprechen die Wiener Linien, werde klar geregelt, wer wann wo spielen darf. Vorbild sei London, wo es seit Jahren üblich sei, dass Stationen musikalisch "aufgewertet" werden.

Musiker können sich ab sofort auf wienerlinien.at/ubahnstars bewerben. Wer sich persönlich präsentieren möchte, hat dazu beim Tramwaytag am 6. Mai die Möglichkeit. Ein Teil der ersten Auftretenden wird von einer Jury ausgewählt, andere per Online-Voting.

Insgesamt werden sich zunächst zehn Künstler präsentieren, nämlich abwechselnd täglich zwischen 15 und 23 Uhr. Die Testphase in der Westbahnhof-Passage dauert einen Monat, anschließend wird die Aktion analysiert, wobei auch Rückmeldungen der Fahrgäste eingeholt werden sollen. Im Lauf des Jahres sollen dann weitere Stationen dazukommen. (APA, red, 2.5.2017)