Der 31-Jährige Stürmer kehrt nach Brasilien zurück

Linz – LASK-Stürmer Fabiano beendet im Sommer seine Fußball-Karriere. Der 31-Jährige werde nach dem Auslaufen seines Vertrages nach Brasilien zurückkehren, teilte der Linzer Club am Dienstag mit. Der seit Sommer 2012 für den LASK spielende Offensivmann hatte in dieser Saison mit zwölf Ligatoren großen Anteil am Bundesliga-Wiederaufstieg. Im Cup gelangen ihm bis zum Halbfinal-Out gegen Rapid vier Treffer. (APA; 2.5.2017)