Wie lange Medikamente haltbar sind

Noch gut oder schon verdorben? Das unabhängige Arzneimittel-Portal "Gute Pillen – Schlechte Pillen" rät, das Verfallsdatum von Medikamenten ernst zu nehmen

Reis, Nudeln oder Mehl sind deutlich länger haltbar, als es das Mindesthaltbarkeitsdatum angibt. Mit einem Verfallsdatum hat das Mindesthaltbarkeitsdatum oft wenig zu tun. Kann man dann auch Hustensaft und Kopfschmerztabletten über das Verfallsdatum hinaus einnehmen? Das unabhängige Arzneimittel-Portal "Gute Pillen – Schlechte Pillen" weist nachdrücklich darauf hin, warum das keine gute Idee ist.

Verfallsdatum ernst nehmen

Anders als bei vielen Lebensmitteln, ist das Verfallsdatum von Medikamenten kein Verkaufstrick der Hersteller, heißt es im Bericht der Arzneimittel-Plattform. Denn: Die Angaben zur Haltbarkeit beruhen auf Untersuchungen zur Stabilität des Arzneimittels. bis zum Verfallsdatum garantiert der Hersteller die Qualität: Das Arzneimittel enthält in diesem Zeitraum die deklarierte Wirkstoffmenge und keine gesundheitsschädlichen Abbauprodukte. Aus diesem Grund muss jedes Arzneimittel ein Verfallsdatum tragen und darf danach nicht mehr verkauft werden.

Zwar gäbe es im Einzelfall Arzneimittel, die eventuell auch noch länger haltbar sind – aber das sei für die Verbraucherin und den Verbraucher nicht erkennbar und es gäbe auch keine Gewährleistung dafür. Deshalb rät die Plattform "Gute Pillen – schlechte Pillen": Finger weg, wenn das Verfallsdatum überschritten ist.

Augentropfen und Nasensprays

Bei bestimmten Arzneimitteln finden sich sogar zwei Angaben zur Haltbarkeit. Das trifft besonders Medikamente mit einem hohen Wasseranteil, etwa Augentropfen, Nasentropfen oder Säfte: Das Verfallsdatum, das in den Umkarton eingeprägt ist, bezieht sich auf die Stabilität im ungeöffneten Zustand. Wie lange ein einmal geöffneter Saft oder Nasenspray verwendet werden kann, steht in der Regel auf dem Flaschenetikett oder Beipackzettel. Meist ist es ein kurzer Zeitraum. Nur könne verhindert werden, dass sich Keime zum Beispiel in angebrochenen Augentropfen ansiedeln und die Gesundheit gefährden würden.

Ein besonderes Beispiel sind Antibiotika-Säfte für Kinder, schreibt "Gute Pillen – schlechte Pillen": Die Flasche enthält zwar ein relativ lang haltbares Granulat mit einem üblichen Verfallsdatum. Damit das Mittel aber exakt dosiert verabreicht werden kann, muss es in Wasser aufgelöst werden. Dieser Saft ist – im Gegensatz zum Granulat – nur für eine sehr kurze Zeit stabil und damit verlässlich wirksam. Nach Ablauf des Datums darf er nicht mehr angewendet werden.

Cremes und Salben

Stabilität ist auch bei Cremes und Salben mit bestimmten Wirkstoff-Kombinationen ein Problem. Sie werden daher erst bei Bedarf in der Apotheke angefertigt, verpackt und mit einem Verfallsdatum versehen. Meist sind diese Produkte nur wenige Wochen haltbar.

Schon verdorben?

Die beschränkte Haltbarkeit von Arzneimitteln wirft viele Fragen auf. Das Portal gibt daher einige Tipps: