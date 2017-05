"Welle 1 Wien": Wien erhält einen neuen Pop-Radiosender

Salzburger Sender erhält den Zuschlag für eine Frequenz in Wien – Superfly" bleibt

Wien – Die Welle Salzburg GmbH erhält eine auf zehn Jahre befristete Zulassung zur Veranstaltung eines neuen UKW-Hörfunkprogramms auf dem Wiener Radiomarkt, informierte die Medienbehörde KommAustria am Dienstag. Das Programm soll den Namen "Welle 1 Wien" tragen und laut Zulassungsantrag ein "modernes Pop-Radio im Hot AC-Format mit hohem Lokalbezug für ein junges, urbanes Publikum sein", heißt es.

Der Schwerpunkt des Musikprogramms solle auf Mainstream, Popmusik, aktueller aber auch völlig neuer, unbekannter Musik liegen: "Dabei sollen auch österreichische und speziell Wiener Nachwuchsmusiker sowohl im Musik- wie im Wortprogramm gefördert werden." Der Anteil österreichischer Produktionen im Musikprogramm soll über zehn Prozent betragen. Der Wortanteil mit einem Hauptaugenmerk auf Wiener Lokalbezug soll bei 20 Prozent und maximal bei bis zu 30 Prozent liegen.

Der Bescheid der Behörde ist noch nicht rechtskräftig. Bis zuletzt waren auch noch zwei weitere Anbieter im Rennen um die Lizenz. "Welle 1 Wien" wird im Versorgungsgebiet "Wien Innere Stadt (Donaukanal) 102,1 MHz" verbreitet, das auf eine technische Reichweite von ca. 530.000 Hörern kommt. Bisher war die Frequenz nur kurzzeitig Radioprogrammen zugeteilt worden, die auf die mediale Begleitung von Veranstaltungsereignissen in Wien abzielten.

"Superfly" bleibt für weitere zehn Jahre

Die Superfly Radio GmbH kann auch in den nächsten zehn Jahren in Wien auf der UKW-Frequenz 98,3 MHz Radio machen. Im Vergleich zu den Konzepten von drei Mitbewerbern, beurteilte die Medienbehörde das Programm von "Superfly" erneut als den im Verhältnis größeren Beitrag zur Meinungs- und Medienvielfalt auf dem Wiener Radiomarkt. Auch dieser Bescheid ist noch nicht rechtskräftig, so die Medienbehörde. (red, 2.5.2017)