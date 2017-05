Schulautonomie soll bis Anfang Juni in den Ministerrat

Änderungen bei Zentren für Inklusiv- und Sonderpädagogik und Unterrichtszeitregelung für Ganztagsschulen bereits fix

Wien – Am Sonntag hat die Frist für Stellungnahmen zum Schulautonomiepaket der Regierung geendet, rund 1.100 Kommentare sind bisher auf der Parlamentswebsite abrufbar. Der Entwurf soll nun laut Bildungsministerium noch adaptiert und sobald wie möglich mit den Grünen, deren Zustimmung die Regierungsparteien im Parlament brauchen, verhandelt werden. Anfang Juni soll die Reform den Ministerrat passieren.

Schon bisher seien parallel zur Begutachtungsfrist laufend jene Hinweise aus den Stellungnahmen, die man für sinnvoll halte, in die Gesetzesentwürfe eingearbeitet worden, betont man im Büro von Bildungsministerin Sonja Hammerschmid (SPÖ). Nun sollen diese Arbeiten finalisiert werden.

Am 8. Mai steht ein Treffen mit der Lehrergewerkschaft zum Autonomiepaket an – wobei im Bildungsressort betont wird, dass es sich dabei nur um ein Gespräch und nicht um Verhandlungen handle. Wie bereits von der Ministerin angekündigt, seien die Eckpunkte der Reform nämlich nicht verhandelbar.

"Flexible Regelung" bei Schul- und Clusterleitern



Die Lehrer stoßen sich vor allem an der Möglichkeit, dass die Leiter von Schulen bzw. Clustern (Zusammenschluss von bis zu acht Schulen) Lerngruppen mit mehr als 25 Schülern bilden können. In diesem Punkt werde es allerdings mit Sicherheit keine Änderungen geben, so das Bildungsministerium zur APA. "Wenn ich hier keine flexible Regelung habe, geht sich moderner Unterricht einfach nicht aus", so die Begründung.

Bereits klargestellt sei in den Gesetzen, dass es bei den Zentren für Inklusiv- und Sonderpädagogik (ZIS) nicht zu weniger regionalen Angeboten für Schüler mit körperlichen und geistigen Behinderungen bzw. Verhaltensauffälligkeiten kommen soll, sondern nur die Gutachten über den Sonderpädagogischen Förderbedarf (SPF) künftig in den Bildungsdirektionen angesiedelt sein sollen. Am 10. Mai findet im Bildungsministerium dazu eine Informationsveranstaltung für die Wiener Sonderschuldirektoren statt, von denen in den Stellungnahmen besonders viele vor einer Zerstörung der derzeitigen Strukturen gewarnt hatten.

Freie Nachmittage werden Kann-Bestimmung

Ebenfalls geändert worden sei die Vorgabe, dass an Ganztagsschulen an zwei Tagen pro Woche die Unterrichts- und Lernzeit schon um 13 Uhr enden muss. Kritiker hatten davor gewarnt, dass durch die beiden Frühschluss-Tage die verschränkte Ganztagsschule mit einem Wechsel aus Unterricht, Lern- und Freizeit de facto verunmöglicht werde. Der Gesetzesvorschlag sei aufgrund der Wünsche von Eltern formuliert worden, die einen zweiten freien Nachmittag eingefordert hatten, damit ihren Kindern mehr Zeit für Kurse in Musik- und Sportvereinen oder auch Arztbesuche bleibe. Nun soll im Gesetz eine Kann-Bestimmung stehen, Eltern und Schulen sollen sich also autonom am Standort auf die genaue Organisation einigen.

Die Verhandlungen mit den Grünen sollen rasch beginnen, damit sich ein Gesetzesbeschluss vor der Sommerpause des Parlaments noch ausgehen kann. Das fertige Gesetz muss spätestens Anfang Juni den Ministerrat passieren, damit es noch rechtzeitig dem Parlament zugewiesen werden kann. Dort könnte es dann in der letzten Plenarwoche Ende Juni beschlossen werden.

Die wesentlichen Kritikpunkte am Paket: