Met Gala: Rückenfrei und bunt beschleift

foto: charles sykes/invision/ap

Endlich mal wieder eine, die sich an Comme des Carçons rantraute. Helen Lasichanh in einem kunstvoll ausgebeulten Overall (Louis de Funès' außerirdische Kohlköpfe lassen grüßen), Ehemann Pharrell Williams recht konventionell in Lederjacke überm Karohemd.