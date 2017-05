Vordernberg: Schubhäftlinge versuchten auszubrechen

Fünf Männer seilten sich mit Leintüchern ab – Vor Außenzaun gestoppt

Vordernberg – Fünf Schubhäftlinge haben am verlängerten Wochenende versucht, aus dem obersteirischen Anhaltezentrum Vordernberg auszubrechen. Noch ehe die Männer aus Algerien und Libyen über den Außenzaun geklettert waren, wurden sie von der Polizei und den Sicherheitsleuten gestoppt, bestätigte die Landespolizeidirektion Steiermark am Montag einen Bericht der "Kronen Zeitung".

Die Männer hatten sich am Sonntag gegen 20.50 Uhr an zusammengeknoteten Leintüchern in den Innenhof des Schubhaftzentrums hinuntergelassen und die Leintücher bereits als Schutz über den Stacheldrahtzaun geworfen. Sie wurden dabei aber über Videokameras beobachtet und geschnappt. Sie wurden zurück in ihre Zellen gebracht und warten weiterhin auf ihre Abschiebung. (APA, 2.5.2017)