Kolumbien: Tote bei Absturz von Militärflugzeug

Cessna verunglückte aus ungeklärter Ursache

Bogota – Beim Absturz einer Militärmaschine im Zentrum Kolumbiens sind am Montag acht Menschen ums Leben gekommen. Präsident Juan Manuel Santos informierte in einer Twitter-Mitteilung über den Unfall, der sich aus zunächst ungeklärter Ursache an einem Gebirgszug zwischen den Städten Facatativa und Zipacon ereignete.

"Acht Menschen verloren ihr Leben", erklärte der Präsident über den Kurzbotschaftendienst und sprach den Angehörigen der Opfer sein Mitgefühl aus. Die Maschine, eine einmotorige Cessna, befand sich auf dem Flug vom Stützpunkt Guaymaral nahe Bogota zum südwestlich der Hauptstadt gelegenen Stützpunkt Tolemaida. (APA, 2.5.2017)