Mediatisierte Schadenfreude: Wie ein Gefühl salonfähig wird

Wenn Fremdschämen den eigenen Selbstwert steigert: vom Nutzen des Reality-TV und vom globalen Mitleiden

Eine Genrefamilie verschiedenster Ausprägungen des Reality-TV umzieht immer noch, und das seit Jahrzehnten, den mediatisierten Erdball (Döveling 2008): Castingshows, Auswandererdokus, Kuppelshows, der hoffnungsvolle Hirte aus Hessen und die lustige Schwiegermutter aus Ludwigshafen. Sendungen dieser Art von illustresten Charakteren scheinen nicht abzuebben (Döveling 2012; dies. 2013). Die Klaviatur der Emotionen reicht von Empathie und Fremdscham bis zu Schadenfreude. Was überwiegt? Das mag im Auge des Betrachters liegen.

Bei genauerer Analyse zeigt sich jedoch: Das gemeinsame Mitfühlen, sich mitzuschämen, mitzulachen, mobilisiert und wird zudem normativ in Gruppen ausdiskutiert (Döveling 2018). Dabei erscheint das Lachen über Kandidaten oft nicht nur als sozial verträglich, sondern geradezu als cool. Die Gefühlskulturen der Rezipienten, so scheint es, haben sich verändert. Fangemeinschaften verfolgen bei Pizza und Popcorn, wie Herr X nun schon zum x-ten Mal mit einem Geschenk danebenliegt und die Frau seiner Träume in der Fremde daraufhin schnell wieder das Weite sucht.

Fremdscham, salonfähig

Mediatisierte Schadenfreude und Fremdscham sind salonfähig. Sie sind sogar noch mehr. Sie sind Anreiz, sich vor dem Fernseher oder dem PC zu versammeln und genüsslich mitzufühlen, ob mit den Kandidaten vor oder denen hinter dem Bildschirm, zu lachen und zu schmunzeln. Alles ist erlaubt, nein, sogar erwünscht. Doch wovon reden wir eigentlich? Was passiert? Hat der Mensch sich ontologisch so verändert oder die Medienlandschaft oder sogar beides? Wie lässt sich die Emotion erklären?

Wenn eine Persona für die Fehlhandlung verantwortlich gemacht wird, die zu ihrer selbst herbeigeführten unglücklichen Situation führt, bewirkt dies Schadenfreude als eine Belustigung der Fehler anderer (Van Dijk et al. 2011). Dies ist vor allem dann der Fall, wenn eine Person für ihr medial vor einem Millionenpublikum dargebotenes Missgeschick, ob vor dem Fernseher oder auf Plattformen wie Facebook und Co, im Kollektiv verantwortlich gemacht werden kann.

Aufwertung durch Schadenfreude

Hinzu kommt ein nicht zu missachtender Nebeneffekt: Das Gefühl der Schadenfreude führt zu einer Aufwertung des Rezipienten, dem so etwas ja (natürlich) nie passieren würde. In der Psychologie ist hierzu bekannt, dass Bewertungen (sogenannte Appraisals) zu Emotionen führen. Menschen bewerten Reize wie die Neuartigkeit, die "novelty" der Situation und des Protagonisten, die Angenehmheit, die "intrinsic pleasantness" der Situation und der medialen Präsentation.

Diese Aspekte wurden in einer aktuellen Studie bestätigt (Döveling 2018). Dabei waren Fragen relevant wie: Wie stellt sich die Person im Fernsehen dar? Wie agiert und reagiert er/sie in der mediatisierten Schau? Und vor allem: Was denkt und was fühlt der Zuschauer und warum? Aufgezeigt wurde: Schadenfreude und Appraisal hängen eng zusammen. So betonten auch Van Dijk et al. (2011) in Anlehnung an Roseman & Smith (2001), dass Emotionen das Resultat kognitiver Bewertungen sind (Appraisals). Sie heben hervor, dass Ereignisse, die die eigenen Bedürfnisse ("Concerns") befriedigen, zu positiven Emotionen führen, während die, die diese möglicherweise schädigen oder gefährden, negative Emotionen auslösen (Van Dijk et al. 2011).

Ablenkung von eigenen Schwächen

Also geht es doch nicht so sehr um die Gefühle der anderen, sondern um die eigenen? Das Belustigen und Zur-Schau-(und-Schande-)Stellen einer anderen Person mindert die eigenen Komplexe, führt und fördert die eigene Aufwertung und lenkt erfreulich ab von eigenen Schwächen. Hier konnte ein direkter Bezug zur Social Comparison Theory aufgezeigt werden (Döveling 2018). Rezipienten nehmen eine Downward Social Comparison vor, sodass das eigene Selbstwertgefühl verbessert wird.

In Interviews wurde das bestätigt: "Also, ich lache schon darüber, mit den anderen zum Beispiel, es ist halt lustig und macht Spaß und (...). Ach ... so was würden wir uns ja nicht antun. Dann ist's halt lustig."

Der Vergleich macht sicher(er)

Das offensichtliche Fehlverhalten einer anderen Person gibt also die Möglichkeit, seine eigene Selbstbewertung zu schützen, zu stabilisieren oder gar zu verbessern (Döveling 2018). Dabei spielen zum einen also die Bewertungen (Appraisals) der medial präsentierten Figur, aber auch die Einschätzung und Bewertung der eigenen Person eine Rolle. Diese Verbindung der Social Comparison Theory (vgl. auch Suls & Wills 1991) mit dem Appraisal-Ansatz (Scherer 2001) wurde in den Befunden deutlich.

Die Missgeschicke der anderen belustigen, wenn man sich dadurch selbst besser fühlen kann, was als "the self-enhancing aspect of a more favourable comparison position" verstanden wird. Es gilt: "[A]nother's misfortune may be pleasing because it satisfies people's concern for a positive self-view and a sense of self-worth" (van Dijk et al. 2011: 1). Eine Befragte fasst es knapp zusammen: "Selber schuld (lacht)."

Die Gruppe als Emotionsregulator

Auf der anderen Seite gibt es noch Hoffnung. Bewertungsprozesse werden nämlich ebenso augenscheinlich, die auf moralische Grenzüberschreitungen hinweisen (Döveling & Sommer 2012; dies. 2017). Die Rezeptionssituation lässt damit ein komplexes Interaktionsgefüge erkennen, das ebenso Empathie als Bestandteil des Schamgefühls für andere (Fremdscham) zeigt (Döveling 2018). Geht das Lachen über andere zu weit, so wird durchaus auch einmal ermahnt und daran erinnert, ein wenig Selbstkritik zu üben (Döveling & Sommer 2017). Die Gruppe als Emotionsregulator? Vielleicht gibt es also doch noch Anlass zu verhaltenem Optimismus.

Globale Schadenfreude

Dem gegenüber steht: Facebook-Mobbing, Hetzkampagnen, Klatsch und Tratsch auf Twitter und Co. Unreflektierte Übernahmen von Meinungen sich selbst inszenierender Personen, die Angst vor Isolation und das Mitlaufen sind anthropologisch allzu bekannte und leider überhaupt keine neuen Phänomene. Durch die grenzenlose digitale Vernetzung werden diese Entwicklung, der grenzenlose Klatsch und Tratsch und damit auch die Schadenfreude nicht nur salonfähig, sondern (leider) global zu einem Trend, den es kritisch zu verfolgen gilt.

Fest steht: Das mediatisierte Gefühl der Schadenfreude, aber auch des Mitleid(en)s in vergemeinschafteten Gefühlskulturen hat globale Dimensionen angenommen. Facebook, Skype, Whatsapp und Co – die Digitalisierung der Gefühle scheint keine Grenzen zu kennen und beschleunigt diesen Prozess zeit- und raumunabhängig. In Foren wird diskutiert, debattiert und sich munter grenzenlos und oft auch schamlos über eigentlich fremde Personen ausgetauscht. Mediatisierte coole Schadenfreude goes global. (Katrin Döveling, 2.5.2017)