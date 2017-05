ICE-Zug in Dortmund entgleist: Zwei Leichtverletzte

Ursache vorerst noch unklar

Dortmund – Bei einem ICE-Unfall in der deutschen Stadt Dortmund sind laut Behörden zwei Passagiere leicht verletzt worden. Einer sei vor Ort behandelt, einer sei in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen am Montagabend auf Twitter mit. Der Zug war auf dem Weg von Düsseldorf nach Berlin, als er gegen 19.00 Uhr im Dortmunder Hauptbahnhof teilweise entgleiste.

Demnach sprangen die letzten beiden Wagen des ICE um 18.50 Uhr aus den Gleisen. Der Verkehr im Dortmunder Hauptbahnhof war zunächst unterbrochen. Die Unfallursache war unklar. Die Evakuierung der Zuggarnitur war rasch abgeschlossen. Zug und Gleisbett waren "erheblich beschädigt". Die Deutsche Bahn bestätigte die Angaben und empfahl Reisenden, sich auf ihrer Website www.bahn.de über eventuelle Auswirkungen auf Zugverbindungen zu informieren. (APA, 1.5.2017)