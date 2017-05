FAC gewann "Keller-Derby" in Erste Liga in Horn 2:0

Wiener im Kampf gegen Abstieg als Schlusslicht damit nur noch drei Punkte hinter Waldviertlern – Sahanek mit Doppel aus Standardsituationen Matchwinner

Horn – Schlusslicht FAC hat am Montag zum Auftakt der 32. Runde der Fußball-Erste-Liga einen für die Wiener sehr wichtigen 2:0-(2:0)-Sieg beim SV Horn gefeiert. Mit ihrem achten Saisonerfolg rückten die Floridsdorfer bis auf drei Punkte an den Vorletzten aus dem Waldviertel heran und dürfen berechtigt hoffen, noch vom Abstiegsplatz wegzukommen. Die Runde wird am Dienstag fortgesetzt bzw. abgeschlossen.

Die Entscheidung in diesem "Keller-Derby" fiel früh durch einen Doppelpack nach Standardsituationen. Beide Male trat Marco Sahanek gegen den ruhenden Ball. In der 8. Minute zirkelte er einen Eckball auf Robert Völkl, aus dessen wuchtigem Kopfball die Führung resultierte. Vier Minuten danach war Sahanek nach Foul an Edrisa Lubega aus einem Freistoß erfolgreich. Horn-Goalie Miro Varvodic war nur noch mit den Fingerspitzen dran.

Fünf Minuten vor dem Seitenwechsel hatte Lubega sogar die Chance auf den dritten FAC-Treffer, die Abwehr der Gastgeber konnte aber mit vereinten Kräften klären. Rund zehn Minuten davor hatte Benjamin Sulimani die beste Möglichkeit der Horner vorgefunden, Torhüter Martin Fraisl gestaltete seine Rettungsaktion freilich erfolgreich. Nach der Pause verwalteten der aggressiv und engagiert aufgetretene FAC die Führung geschickt.

Nach vier Runden mit gesamt nur einem Zähler bzw. dem ersten vollen Erfolg seit dem 1:0 am 8. April in Kapfenberg punktete der Floridsdorfer AC damit wieder einmal voll. Es ist der erste Erfolg unter Interimscoach Dominik Glawogger. Für Horn gab es nach der Verweigerung der Lizenz für die Saison 2017/18 in erster Instanz hingegen den nächsten Rückschlag. (APA, 1.5.2017)