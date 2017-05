Facebook bot Werbung für "Teenager mit Selbstwertproblemen" an

Dokument von Facebook Australien geleakt – Unternehmen entschuldigt sich und will untersuchen

Das soziale Netzwerk Facebook ist für seine Nutzer kostenlos. Geld lukriert das Unternehmen mit der Plattform vorwiegend damit, demografische Kriterien, Vorlieben und andere Daten der User auszuwerten und anonymisiert für die Anzeige zielgruppenbasierter Werbung an zahlende Kunden zur Verfügung zu stellen.

Ein Konzept, dessen Umsetzung von Datenschützern schon länger sehr kritisch gesehen wird. In Australien und Neuseeland hat sich Facebook nun erheblichen öffentlichen Zorn zugezogen. Wie nun bekannt wurde, ermöglichte man dort das Ausliefern von Werbeinhalten an "Teenager mit Selbstwertproblemen".

Werbung an User, die sich "wie Versager" fühlen



Wie aus einem 23-seitigen Dokument hervorgeht, könne Facebooks Algorithmus erkennen, wenn Jugendliche einen "Selbstvertrauensschub" benötigten, berichtet Ars Technica unter Verweis auf The Australian. Anhand dessen, wie die jungen User die Plattform nutzten, kann Facebook eine Reihe wahrscheinlicher Gefühlslagen ermitteln. Unter anderem schätzt das System ein, ob sie sich gerade "wertlos", "unsicher", "niedergeschlagen", "angespannt", "dumm", "nutzlos", "überfordert", "gestresst" oder "wie Versager" fühlten.

Das Dokument lasse auch Interesse erkennen, Werbetreibenden zu helfen, ihre Werbung dann auszuliefern, wenn sich Teenager gerade für "gutes Aussehen und positives Körpergefühl" oder "sportliche Betätigung und Gewichtsreduktion" interessierten. Dabei nimmt das Dokument Bezug auf die 6,4 Millionen Schüler und "jungen Leute" unter den Berufstätigen in Australien und Neuseeland.

Facebook kündigt Untersuchung an

Das Dokument beschreibt im Detail das Nutzerverhalten vieler Teenager, etwa abhängig davon, ob sie unter der Woche oder am Wochenende posten. Beispiele für Werbekampagnen, die auf solchen Daten aufbauen, wurden nicht genannt. Verfasst wurde der Text von zwei Managern von Facebook Australia.

Gegenüber The Australian entschuldigte sich Facebook Wortreich für dieses Vorgehen. Man wolle die internen Aufsichtsmechanismen verbessern und untersuchen, wie es zu diesem "Prozessversagen" gekommen sei. Zudem kündigte man "disziplinatorische und andere Maßnahmen" an. Eine Antwort auf die Frage, ob es auch in anderen Regionen zu gezielter Werbung an junge Menschen mit Unsicherheitsgefühlen gekommen sei, blieb man schuldig. (gpi, 01.05.2017)