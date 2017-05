SpaceX absolviert erste militärische Mission

US-Raumfahrtunternehmen brachte am Montag Spionagesatelliten ins All

Cape Canaveral – SpaceX hat seinen ersten Raketenstart in militärischer Mission vorgenommen. Das private Raumfahrtunternehmen SpaceX brachte am Montag in der Früh (Ortszeit) an Bord einer "Falcon 9"-Rakete einen Spionagesatelliten vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral (Florida) ins All, teilte das Unternehmen mit. Damit brach die Firma des Tesla-Gründers Elon Musk das zehnjährige Monopol von Lockheed Martin und Boeing auf diesem Gebiet.

Den Auftrag hatte das Nationale Aufklärungsamt der USA, ein militärischer Nachrichtendienst, der Spionagesatelliten herstellt und betreibt, erteilt. Abgesehen von seinem Name NROL-76 nannte SpaceX erwartungsgemäß keine Details über den Satelliten.

spacex Video: NROL-76-Start

Erfolgreiche Klage

SpaceX hatte 2014 Klage gegen die US-Luftwaffe eingereicht, um deren exklusiven Milliardenvertrag mit der United Launch Alliance von Lockheed und Boeing aufheben zu lassen. Der Start vom Montag ist der 34. des Unternehmens insgesamt und der fünfte von mehr als 20, die in diesem Jahr geplant sind. Die erste Raketenstufe landete neun Minuten nach dem Start wieder erfolgreich in Cape Canaveral.

SpaceX hatte Ende März erstmals eine Rakete wiederverwendet. Musk will erreichen, dass sie innerhalb von 24 Stunden nochmal gestartet werden können. So sollen die Kosten um das Hundertfache gesenkt werden. Ursprünglich war der Start bereits für Sonntag geplant gewesen, doch ein Problem mit den Sensoren hatte das Vorhaben verzögert. (APA, red, 1.5.2017)