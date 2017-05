TV- und Radiotipps für Díenstag, 2. Mai

Roma-Hotel, Der wilde Wald der Kaiserin, Erfolgreich scheitern – und die "Hindenburg"

19.45 REPORTAGE

Re: Projekt Versöhnung – Das Roma-Hotel im Kosovo Im ethnisch tief gespaltenen Kosovo versucht ein Hotelprojekt das scheinbar Unmögliche: Zwei Roma leiten ein Team mit serbischen und albanischen Angestellten. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Der wilde Wald der Kaiserin Ein "Jagdschlössl" im Wald nahe dem Stadtgebiet von Wien und 25 Quadratkilometer einsame Naturpracht für eine tragische Kaiserin: Park und Schloss – heute das Areal des Lainzer Tiergartens – waren ein Geschenk von Kaiser Franz Josef I. an Kaiserin Elisabeth. Bis 21.05, ORF 2

20.15 GELDVERBRENNUNG

Bist Du deppert! Zum Auftakt der bereits fünften Staffel des Puls4-Erfolgsformats um Steuergeldverschwendung geht es bei Gerry Seidl um die Frage, warum die Stadt Wien jährlich rund 50.000 Euro für Langlaufloipen zahlt. Bis 21.30, Puls 4

20.15 GESCHICHTE

Eine Blutspur durch Frankreich: Die SS-Panzer-Division "Das Reich" Die Massaker von Tulle und Oradour-sur-Glane in Frankreich im Juni 1944 haben sich tief in die kollektive Erinnerung des Landes eingebrannt. Doch wer waren die Täter? Um 21.45 Uhr folgt 1945. Nach Hause! über die Rückkehr der Kriegsgefangenen, Zwangsarbeiter und Deportierten in ihre französische Heimat. Bis 22.40, Arte

21.05 DOKUMENTATION

Mythos Geschichte: Die Eroberung des Südens – Mythos Südbahngesellschaft (2/2)Die Südbahn stand am Beginn der Reisegesellschaft, die es sich leisten konnte, auf ein langes Wochenende an die Adria zu fahren. Vor allem die kaiserliche Familie machte davon gerne Gebrauch. Mit dem Zerfall der Monarchie und der Aufteilung der Bahngesellschaft begann auch der langsame Niedergang der Südbahn, der erst in den letzten Jahren durch eine kulturelle Restaurierung wieder teilweise aufgefangen wurde. Bis 21.55, ORF 3

21.15 300. GEBURTSTAG

Universum History: Maria Theresia – Majestät und Mutter Niemand scheint die Kunst der Bündnisdiplomatie des 18. Jahrhunderts besser beherrscht zu haben als Kaiserin Maria Theresia. Sie schmiedet eine tragfähige Allianz mit dem Erzfeind der Habsburger, Frankreich. Mittel zum Zweck war eine geschickte Heiratspolitik: So vermählte sie fünf ihrer 16 Kinder mit Bourbonen, die damals Frankreich, Spanien, Parma und Neapel regierten.Bis 22.00, ORF 2

22.00 GENRE

Erfolgreich scheitern Die Dokumentation von Constanze Griessler ist eingebettet in den Themenabend "Sklaven des Erfolgs" und zeigt Geschichten des Strauchelns und die positive Macht des Fehlermachens. Aus der Praxis erzählen unter anderen Skispringerlegende Toni Innauer und Erik Kessels, Leiter einer Werbeagentur. Um 22.50 Uhr folgt Einsame Spitze: Topmanager am Limit und um 23.35 Uhr Schaltzentrale der Macht: Aufsichtsräte im Härtetest. Bis 0.25, 3sat

22.00 TALK

Willkommen Österreich Zu Gast bei Grissemann und Stermann sind der Schauspieler Jakob Seeböck und Thomas Zierhofer-Kin, Intendant der Wiener Festwochen. Bis 23.00, ORF 1

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Die Kunst des Heilens Traditionelle Chinesische Medizin und Ayurveda boomen. Doch nun wird auch die traditionelle europäische Medizin wiederentdeckt, die vor allem in den alten Klöstern gelehrt und weitergegeben wurde. Um 23.20 Uhr folgt Herr Schuh und der Tod mit Franz Schuh und über den Umgang mit dem Tod. Bis 0.00, ORF 2

0.00 LUFTSCHIFF

Hindenburg (1/2) (D 2011, Philipp Kadelbach) Achtzig Jahre sind seit dem Absturz des größten jemals gebauten Zeppelins vergangen. Der Zweiteiler nimmt sich des rätselhaften Unglücks an und zeigt, wie Heiner Lauterbach, Ulrich Noethen und Maximilian Simonischek versuchen, die akute Bedrohung der Hindenburg samt seiner Passagiere in letzter Sekunde doch noch abzuwenden. Teil zwei des aufwendig inszenierten Historiendramas folgt am Mittwoch um 23.50 Uhr. Bis 1.35, ORF 2

metrodomevod

(Oliver Mark, 2.5.2017)