Real als Favorit ins Madrider Europacup-Derby

2014, 2015 und 2016 zog Atletico im Duell mit den "Königlichen" den Kürzeren, am Dienstag trifft man sich erneut im CL-Halbfinale

Madrid – Vorletzte Hürde für Real Madrid auf dem Weg zum Ende des Titelverteidigerfluchs: Im ersten Halbfinal-Duell mit dem Lokalrivalen Atletico am Dienstag (20.45 Uhr, live auf derStandard.at) im Estadio Santiago Bernabeu will die Elf von Trainer Zinedine Zidane den Grundstein für den Einzug ins Endspiel der Champions-League legen. Die "Matratzenmacher" gehen als Außenseiter ins Derby, zuletzt zogen die Mannen von Diego Simeone drei Mal hintereinander den Kürzeren.

2014 (4:1 nach Verlängerung) und 2016 (5:3 im Elfmeterschießen nach einem 1:1) behielt Real jeweils im Finale die Oberhand, 2015 in einem knappen Viertelfinale gesamt mit 1:0. "Vergangenheit ist Vergangenheit. Das zählt nichts mehr", sagte Zidane am Montag. Der Franzose beharrte auf Ausgeglichenheit: "Die Chancen stehen 50:50 wie in jedem K.o-Duell."

Im rot-weißen Lager sieht man das etwas anders. "Real ist Favorit, aber wir können das schaffen, was keiner Atletico-Generation vor uns gelungen ist und haben keine Angst", sagte Fanidol Fernando Torres. Auch für ihn sind die vergangenen Duelle längst abgehakt. "Das spielt keine Rolle mehr", so der 33-Jährige.

Verteidigungsfragen

Eine Gemeinsamkeit haben die sonst so unterschiedlichen Teams: Abwehrsorgen. Simeone hat nur vier fitte Verteidiger zur Verfügung. Nach Juanfran und Sime Vrsaljko verletzte sich beim 5:0 gegen Las Palmas auch noch Jose Maria Gimenez. Deshalb soll zunächst Innenverteidiger Stefan Savic an die Seite wechseln.

Real wiederum hat seine Stärken ganz klar im Spiel nach vorne. "Madrid ist ein Sieb", titelte die Sportzeitung "Mundo Deportivo" am Montag. Immerhin: die "Königlichen" haben in dieser Saison in 51 Pflichtbegegnungen bereits 65 Treffer kassiert. Nur neunmal konnte zu Null gespielt werden. In der Champions League gab es zwar noch keine Niederlage, bisher aber immer mindestens ein Gegentor.

Marcelo symbolisiert das "reale" Problem am besten. Der linke Verteidiger bietet offensiv immer wieder Spektakuläres, leistet sich defensiv aber immer wieder Nachlässigkeiten. Mit seinem Tor in der 86. Minute rettete der Brasilianer am Samstag beim 2:1 gegen Valencia die im Titelkampf der Primera Division wichtigen drei Punkte. Die meisten Medien stimmen überein: Trotz eines Ronaldo, der Bayern München mit fünf Toren im Viertelfinale praktisch im Alleingang aus dem Wettbewerb schoss, sind die Außenverteidiger Marcelo und Dani Carvajal mit die wertvollsten Offensivkräfte. .

"Für uns ist es immer das Wichtigste ein Tor mehr als der Gegner zu erzielen. Diesmal werden wir aber darauf schauen, auch zu Null zu spielen", sagte Zidane, der weiter auf Pepe und Gareth Bale verzichten muss.

Zuletzt remis

Im Bernabeu kreuzten die beiden Rivalen erst kürzlich die Klingen, am 8. April gab es ein 1:1-Remis, nachdem Real im Herbst auswärts mit 3:0 gewonnen hatte. "Atletico ist eines jener Teams, das uns in den letzten Jahren das Leben schwer gemacht hat, sie kämpfen leidenschaftlich und geben nie auf", rechnete Zidane einmal mehr mit harter Gegenwehr.

Real ist im Europacup gegen spanische Teams sieben Spiele unbesiegt. Für zumindest einen Teilerfolg Atleticos spricht die Auswärtsstärke. Auf des Gegners Platz gab es zuletzt in Pflichtspielen 15-mal keine Niederlage. Die Champions League (Finale am 3. Juni in Cardiff) ist in dieser Saison Atleticos letzte Chance auf einen Titel. (APA, red – 1.5. 2017)

Mögliche Aufstellungen:

Real Madrid – Atletico Madrid (Madrid, Estadio Santiago Bernabeu, 20.45 Uhr/live Sky, SR Atkinson/ENG)

Real: Navas – Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo – Kroos, Casemiro, Modric – Isco – Benzema, C. Ronaldo

Ersatz: Casilla – Danilo, N. Fernandez, Asensio, Kovacic, J. Rodriguez, Morata, Vazquez

Es fehlen: Pepe (Rippenbruch), Bale (Wadenverletzung)

Atletico: Oblak – Hernandez, Savic, Godin, Filipe Luis – Niguez, Koke, Gabi, Carrasco/Gaitan – Griezmann, Gameiro

Ersatz: Moya – A. Rodriguez, Thomas, Tiago, Correa, Torres, Cerci

Es fehlen: Vrsaljko (Knieverletzung), Juanfran (Kniesehne), Gimenez (Adduktorenprobleme), A. Fernandez (im Aufbautraining nach Kreuzbandriss)

Fraglich: Carrasco (Schulterprobleme)

Rückspiel am 10. Mai (20.45 Uhr/live ORF eins und Sky).

Der Aufsteiger trifft im Finale am 3. Juni in Cardiff auf den Sieger aus AS Monaco gegen Juventus Turin (Hinspiel Mittwoch, 20.45 Uhr, live ORF eins und Sky).