US-Senator ärgert Trump mit musikalischer Hundert-Tage-Bilanz

Chuck Schumer erstellte spöttische Playlist beim Musik-Streamingdienst Spotify

New York/Washington – US-Senator Chuck Schumer hat Präsident Donald Trump mit einer musikalischen Bilanz seiner ersten hundert Tage im Amt geärgert: Der Chef der Demokraten im Senat erstellte beim Musik-Streamingdienst Spotify eine Playlist, deren Titel allesamt als Anti-Trump-Songs verstanden werden können.

Neben "Won't Get Fooled Again" (Wir werden uns nicht noch einmal 'reinlegen lassen) von The Who wählte Schumer zwei Lieder von Stevie Wonder aus: "You Haven't Done Nothin'" (Du hast nichts getan) und "He's Misstra Know-It-All" (Er ist Herr Allwissend).

Gleich mehrere Songs spielen auf Trumps Verhältnis zur Wahrheit an: "Lies" (Lügen) von den Thompson Twins, "Lyin' Eyes" (Lügende Augen) von den Eagles und "Beautiful Liar" (Schöner Lügner) von Beyonce und Shakira. Weitere Seitenhiebe verpasst Schumer dem Präsidenten wegen seiner häufigen Wochenendtrips in seine Residenz in Florida: Neben "Working for the Weekend" (Arbeiten am Wochenende) von der Rockband Loverboy nahm er "9 to 5" (Neun bis fünf) von Country-Sängerin Dolly Parton auf die Liste.

Erst kürzlich hatte sich Trump über Schumer lustig gemacht: Als Trump per Dekret die Einreise von Menschen aus muslimischen Staaten verbieten wollte, war Schumer mit Tränen in den Augen vor die Kameras getreten. Als Antwort auf Trumps damaligen Spott kann auf Schumers Spotify-Liste der Song "The Tears of a Clown" (Die Tränen eines Clowns) von Soulsänger Smokey Robinson verstanden werden. (APA, 1.5.2017)