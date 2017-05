HTL Wiener Neustadt bei Roboter-EM in Bulgarien erfolgreich

Team robot0nfire konnte Konkurrenz übertrumpfen

Dass die HTL Wiener Neustadt ein Zentrum in der Ausbildung von Robotertechnologien ist, wurde bei der Roboter-Europameisterschaft vom 24. bis 28. April in Sofia (Bulgarien) unter Beweis gestellt. Schüler und Schülerinnen stellten sich mit selbst entwickelten und autonom agierenden Robotern der Konkurrenz – einem Team gelang es, unter 250 Teilnehmern den ersten Gesamtrang zu belegen.

Roboter sollen Pestizideinsatz minimieren

Laut einer Aussendung der HTL zeigte das Team robot0nfire zum Thema "Roboter in der Landwirtschaft" Problemlösungen der Zukunft. Ziel sei es, mit Hilfe von Agrarrobotern den Einsatz von Pestiziden so stark zu reduzieren, dass das Ökosystem von Feld und Flur so wenig wie möglich belastet wird. Die Herausforderungen dabei ergeben sich aus dem Zusammenspiel verschiedenster Sensoren wie beispielsweise zur Pflanzenerkennung.

Das herausragende Ergebnis wurde durch weitere Spitzenplätze (Rang zwei und eine Top 6-Platzierung) unterstrichen. Mit einem Sieg und einem weiteren gemeinsam mit einem polnischen Gymnasium waren Teams aus Wiener Neustadt auch bei den Nachwuchsbewerben erfolgreich.