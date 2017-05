Maschine in Bergregion nahe Granada verunglückt

Madrid – Drei Deutsche sind beim Absturz eines Kleinflugzeugs in Südspanien ums Leben gekommen. Nach Behördenangaben vom Montag waren sie auf dem Weg von Muchamiel im Südosten des Landes nach Granada, als die Maschine am Samstagnachmittag in einer gebirgigen Region nahe Granada abstürzte. Laut ihren Ausweispapieren handle es sich um Deutsche, sagte eine Behördensprecherin in der Region Malaga. (APA, 1.5.2017)