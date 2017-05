Foto von Prinzessin Charlotte veröffentlicht

Anlässlich des zweiten Geburtstages von Charlotte veröffentlichte der Palast ein neues Foto. Gemacht hat es die Herzogin persönlich

London – Das Haar gescheitelt, im gelben Strickjäckchen mit Schäfchen darauf, der Blick etwas skeptisch: So präsentiert sich die britische Prinzessin Charlotte einen Tag vor ihrem zweiten Geburtstag. Der Kensington-Palast veröffentlichte am Montag ein neues Foto vom jüngsten Mitglied der Königsfamilie.

foto: reuters/handout

"Der Herzog und die Herzogin (Prinz William und seine Frau Kate) freuen sich, dieses Bild anlässlich des zweiten Geburtstags von Prinzessin Charlotte zu teilen", hieß es in einer Mitteilung des Palasts. Das Paar, das am vergangenen Samstag seinen sechsten Hochzeitstag feierte, bedanke sich für die "liebevollen Botschaften" und hoffe, "dass jeder das Foto von Prinzessin Charlotte so genieße wie sie".

Gemacht hat das Foto Herzogin Kate persönlich. Das Bild entstand im April in der ostenglischen Grafschaft Norfolk, wo die Familie noch bis zum Sommer ihren Lebensmittelpunkt hat, hieß es in der Mitteilung.

Zuletzt veröffentlichte der Palast ein Bild ihre Bruders George zu dessen dritten Geburtstag.

foto: reuters/handout

(APA, red, 1.5.2017)