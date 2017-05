Polizei nimmt drei junge Frauen wegen Terrorverdachts fest

Festnahmen stehen in Verbindung mit Razzia am Donnerstag

London – Die Polizei in London hat drei junge Frauen wegen Terrorverdachts festgenommen. Das teilte Scotland Yard am Montag mit. Die Festnahmen der 18 und 19-jährigen Frauen seien Teil einer nachrichtendienstlich geführten Operation.

Bereits am Donnerstag hatte die Polizei bei einer Razzia in einem Wohnhaus im Norden Londons und in der Grafschaft Kent sechs Menschen festgenommen. Eine 21-jährige Frau wurde dabei von den Beamten angeschossen. Sie wurde am Sonntag aus dem Krankenhaus entlassen und ebenfalls unter Arrest gestellt. Die jüngsten Festnahmen stünden in Verbindung mit der Razzia am Donnerstag. Die Polizei teilte mit, es habe Anschlagspläne gegeben.

Ebenfalls am Donnerstag hatten die Sicherheitskräfte einen 27-jährigen Mann im Londoner Regierungsviertel gestellt. Er trug mehrere Messer bei sich. Gegen den britischen Staatsbürger wird wegen eines versuchten Anschlags ermittelt. Ein Zusammenhang zu den anderen Festnahmen gebe es nicht, teilte Scotland Yard mit. (APA, 1.5.2017)