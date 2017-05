Deutsche Metallindustrie fürchtet US-Strafzölle auf Aluminium-Importe

Verband warnt vor globalem Handelskrieg

Berlin – Die deutsche Metallindustrie hat besorgt auf Ankündigungen aus Washington reagiert, nach den Stahlimporten auch die Einfuhren von Aluminium unter die Lupe zu nehmen.

Wenn die Regierung von US-Präsident Donald Trump in diesem Tempo weitermache, "droht uns ein globaler Handelskrieg nach der Devise Auge um Augen und Zahn und Zahn", sagte Thomas Reuther, Präsident des Verbands Deutscher Metallhändler (VDM) den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland vom Samstag.

Nachdem Trump die Stahlimporte in die USA auf den Prüfstand gestellt hatte, kündigte er am Donnerstag an, die US-Aluminium-Industrie stärken zu wollen, die durch Importe benachteiligt werde. Der Industriezweig sei "entscheidend" für die Rüstungsindustrie, argumentierte er. Es könne nicht sein, dass die USA beim Aluminium von anderen Ländern abhingen.

Reuther sagte dazu dem Redaktionsnetzwerk, Strafzölle würden am Ende allen Volkswirtschaften schaden – "vor allem aber den Amerikanern selbst". Letztlich seien es die US-Konsumenten, die die höheren Preise zahlen müssten. Den Rohstoff Aluminium als militärisch relevantes Gut einzustufen, sei außerdem "kompletter Unsinn", sagte der VDM-Chef weiter. "Relevant für das US-Militär sind höchstens Spezial-Legierungen, die ohnehin von heimischen Unternehmen hergestellt werden." (APA, 1.5.2017)