Apple-Zulieferer Foxconn will Jobs in den USA schaffen

Foxconn beschäftigt bis zu 1,3 Millionen Menschen

Der taiwanesische Apple-Zulieferer Foxconn will in den USA Arbeitsplätze schaffen. "Wir planen eine Reihe von Investitionen in Amerika", sagte Konzernchef Terry Gou am Freitag in Washington. Die Pläne seien jedoch noch nicht fixiert.

Der Elektronik- und Computerteile-Hersteller betreibt riesige Produktionsanlagen in China. Mit Investitionen würde Ghou US-Präsident Donald Trump entgegenkommen, der sich eine Stärkung der heimischen Produktion auf die Fahnen geschrieben hat.

Einer der größten Arbeitgeber

Foxconn beschäftigt bei hoher Nachfrage bis zu 1,3 Millionen Menschen und gilt als einer der größten nichtstaatlichen Arbeitgeber weltweit. Das Unternehmen hatte kürzlich an einer milliardenschweren Übernahme der Chipsparte des angeschlagenen japanischen Industriekonzerns Toshiba Interesse gezeigt. Im Jänner sagte Ghou, dass Foxconn den Bau einer Anlage zur Herstellung von Displays in den USA um mehr als 7 Mrd. Dollar (6,4 Mrd. Euro) erwäge. (APA, 01.05.2017)