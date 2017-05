Mysteriöses Schussattentat in Favoriten: Eine Festnahme

Details zu dem Vorfall wurden aufgrund von laufenden Ermittlungen keine genannt

Wien – Nach dem mysteriösen Schussattentat, bei dem in der Nacht auf Samstag ein 42-Jähriger in Wien-Favoriten mehrmals getroffen worden ist, hat es eine Festnahme gegeben. Zuvor hatten Beamte der Cobra mehrere Zugriffe und Hausdurchsuchungen durchgeführt, berichtete am Montag Polizeisprecherin Irina Steirer. Weitere Informationen wurden aus kriminaltaktischen Gründen nicht gegeben.

"Das Landeskriminalamt hält sich weiter sehr bedeckt, die Ermittlungen laufen auf Hochtouren", sagte die Sprecherin. Bestätigen konnte sie aber die Nationalität des Opfers, eines Irakers. Ort der Schussabgabe war der Parkplatz vor der Diskothek "Club Village" in der Daumegasse.

Auf den 42-Jährigen war dort zwischen 3.00 und 4.00 Uhr mehrmals gefeuert worden. Dennoch hatte sich der Mann selbst, alleine oder in Begleitung, in ein Krankenhaus begeben, wo er operiert wurde. Er sollte am Sonntag erstmals einvernommen worden sein. (APA, 1.5.2017)